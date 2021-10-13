Гордон: Евросоюз обречен на распад, Украине не нужно вступать в ЕС

Европейский Союз в нынешнем виде обречен на распад. Украине не нужно продолжать путь к членству в Евросоюз. Украина должна проводить политику нейтральной страны. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал известный украинский журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников

Журналист высказал мнение, что Украина должна прекратить стучаться в двери Евросоюза, потому что это бесперспективно, ведь Европейский Союз обречен и он вскоре распадется. Украине стоит взять пример с тех же Швейцарии, Финляндии.

"Украина должна сохранить свой нейтралитет и свою территориальную целостность. При этом, если бы речь шла о НАТО, я хотел бы, чтобы Украина стала членом НАТО, потому что НАТО дает зонтик безопасности над странами-членами НАТО. Вот против НАТО я бы не возражал. Я бы об этом мечтал", – заявил Дмитрий Гордон.

Он добавил, что же касается Евросоюза, то все эти разговоры о том, что Украина обязательно должна стать членом объединённой европейской семьи, правильнее было бы оставить в прошлом и больше их не подымать.

Свои мысли Дмитрий Гордон объяснил тем, что внутри Евросоюза сегодня слишком разные народы и нет единства. К примеру, в ЕС есть единая позиция относительно России, но получается, так что венгры и сербы дружат с Путиным. Это допускается, а другим не допускается. Потому ЕС – это искусственное образование. Сегодня ЕС функционирует за счет двух доноров Германии и Франции, без которых Евросоюз уже прекратил бы существование.

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