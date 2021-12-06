Гордон рассказал, почему Ермак превзошел всех предыдущих глав президентской канцелярии

Действующий глава Офиса президента Андрей Ермак по влиятельности на страну и самого президента превзошел своих предшественников на посту главы администрации президента. Как информирует портал "Комментарии" такое мнение в программе "Хард с Влащенко" высказал украинский журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон.

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

"Андрей Борисович имеет огромную власть над президентом и всем Офисом. Я считаю, что Андрей Борисович замкнул вход к президенту полностью на себя. Я считаю, что он – человек огромных способностей, потому что такого сильного главы офиса я… Я помню Дмитрия Владимировича Табачника – это блестящий ум, выдающиеся мозги, организованность такая", — отметил Гордон.

Далее Дмитрий Гордон назвал фамилии Зинченко, Кушнарева, Балоги, заявив, что у них были очень хорошие позиции на посту главы Офиса, но все равно они не имели и близко такого влияния по управлению страной, как сегодня имеет Андрей Ермак. Такого не было.

Журналист считает, что все, что сегодня имеет Андрей Ермак ему удалось добиться благодаря своему уму. Дмитрий Гордон добавил, что он относится к Ермаку с уважением, потому уважает умных людей. К тому же, добавил журналист, знаком лично с Андреем Ермаком еще с 90-х, тогда знал его, как хорошего юриста, он очень с хорошей семьи.

При этом Гордон подчеркнул, что его смущает несколько моментов. В первую очередь чье-то предательство в ситуации с "вагнеровцами". Также смущает, когда журналист Бутусов называет фамилии Ермака и Демченко, как агентов России.

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