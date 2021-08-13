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Гордон отреагировал на желание Лукашенко посадить его в следственный изолятор

Дмитрий Гордон отметил, каждому было бы приятно и лестно слышать подобные заявления в свой адрес от такого человека, каким есть Александр Лукашенко

сегодня, 10:44
Автор:

Кравцев Сергей

Известный украинский журналист, бизнесмен Дмитрий Гордон отреагировал на публичное заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко во время большой пресс-конференции посадить журналиста в следственный изолятор, чтобы он там подумал о своем поведении. Гордон назвал такие слова Лукашенко высшей наградой для него и "знаком качества". Как информирует издание "Комментарии", свою позицию Дмитрий Гордон озвучил в эфире телеканала "Наш".

Гордон отреагировал на желание Лукашенко посадить его в следственный изолятор

Дмитрий Гордон. Фото: babel.ua

Дмитрий Гордон отметил, каждому было бы приятно и лестно слышать подобные заявления в свой адрес от такого человека, каким есть Александр Лукашенко, находящийся столько лет при власти.

"Я вам скажу лестно, когда человек на таком посту, побывавший столько лет, о тебе говорит… Это знак качества", – отметил Гордон.

Он добавил, без лести может сказать, что очень благодарен за оценку со стороны Александра Лукашенко, потому что сказанным он еще больше поднял его рейтинг. Дмитрий Гордон даже признался, что теперь он себя чувствует человеком с орденом.

Напомним, во время "Большого разговора с президентом Беларуси", который состоялся в Минске, журналист телеканала "Наш" Максим Назаров, присутствовавший на этом мероприятии, спросил Лукашенко о Гордоне, о его заявлениях по поводу "вагнеровцев". В ответ тогда Лукашенко назвал Гордона мерзавцем и заявил, что был бы он в Беларуси, то оказался бы за решеткой, потому что за клевету в Беларуси приходится отвечать даже журналистам. Еще ранее Гордон приезжал в Минск, где взял у Лукашенко двухчасовое интервью, которое потом выложил на своем ютуб-канале.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинскому журналисту Дмитрию Гордону группа "Жетон" посвятила свою песню, которая называется "Жизнь без кадыка".


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eJhj3bajGTs
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