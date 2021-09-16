Гордон не пришел на суд по иску Порошенко

Известный журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон фактически признал, что его публичное заявление о пятом президенте Украины и его приказе ВСУ отставить Мариуполь, сдав его стране-агрессору были неправдой. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook написал адвокат пятого президента Илья Новиков.

Дмитрий Гордон Фото: из открытых источников

Он отмечает, у Дмитрия Гордона нет никаких фактов, которые он мог бы представить в суде, выдав доказательства своих высказываний о пятом президенте Порошенко. Поэтому журналисту ничего другого не остается, кроме как выдавать сказанное за "оценочное суждение". 15 сентября прошло первое заседание по иску Порошенко к Гордону.

Илья Новиков отметил, еще 7 мая, будучи одним из гостей ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" на ТРК "Украина" Дмитрий Гордон, как всегда попытался выдать сенсацию, заявив, что украинская власть имела договоренности с врагом, поэтому отдала приказ украинской армии оставить Мариуполь. Тогда Гордон высказал мнение, что Порошенко с Путиным договорились о сдаче Мариуполя.

Адвокат Порошенко считает, что в этой истории уже можно ставить точку. Потому что всем хотелось узнать, есть ли Дмитрия Гордона подтверждения своих слов, сказанных на публике. Как оказалось, никаких подтверждений нет и не было. Илья Новиков уточнил, что у Порошенко не ждут от журналиста извинений и финансовых компенсаций за клевету и ложь. При этом адвокат подчеркивает, после этого прецедента всем стоит понимать, что к каждому сенсационному заявлению Гордона нужно относиться с подозрением, потому что, если дойдет к проверке, то не исключено, что журналист вновь заявит, что это были всего лишь оценочные суждения и не более того.

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