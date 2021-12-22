Гордон отреагировал на пародию о себе и своей супруге в новогоднем Квартале

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" известный украинский журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон прокомментировал новогодний концерт "Студии Квартал 95", в котором актеры в части номеров спародировали самого Гордона и его супругу Алесю Бацман. В ответ Дмитрий Гордон заявил, что он очень ценит творчество "кварталовцев" и отдельно благодарит за то, что в своем выступлении они не обошли его вниманием, ведь теперь это добавит ему популярности и узнаваемости.
Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников
Журналист продолжил, "кварталовцы" выполнили свои обязательства и теперь он, со своей стороны, готов выполнить свои, обратившись ко всем украинцам с призывом обязательно посмотреть новогодний концерт "95 Квартала".
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