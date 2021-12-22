Гордон отреагировал на пародию о себе и своей супруге в новогоднем Квартале

Как передает портал "Комментарии", в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" известный украинский журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон прокомментировал новогодний концерт "Студии Квартал 95", в котором актеры в части номеров спародировали самого Гордона и его супругу Алесю Бацман. В ответ Дмитрий Гордон заявил, что он очень ценит творчество "кварталовцев" и отдельно благодарит за то, что в своем выступлении они не обошли его вниманием, ведь теперь это добавит ему популярности и узнаваемости.

Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников

"Мне сказали, что будут на записи "Вечернего Квартала" Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Замечательные ребята из "95 Квартала", которые мои друзья и которых я уважаю много лет. Мы с ними договорились о коллаборации – они сделают номера мне посвящённые, сыграют их прямо при президенте и при главе офиса, а я буду об этом говорить, то есть, рекламировать новогодний концерт", – отметил Дмитрий Гордон, иронично отвечая на вопрос.

Журналист продолжил, "кварталовцы" выполнили свои обязательства и теперь он, со своей стороны, готов выполнить свои, обратившись ко всем украинцам с призывом обязательно посмотреть новогодний концерт "95 Квартала".

"Ребята 30% программы сделали обо мне и даже сделали репортаж из нашей с Олесей спальни, потому что то, что происходит в кабинете у президента интересует украинцев меньше, чем то, что происходит в нашей спальне", – подытожил Дмитрий Гордон.

Читайте также на портале "Комментарии – Дмитрий Гордон рассказал, чей заказ выполняют актеры "Студии Квартал 95", когда со сцены несут о нем всякие мерзости.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!