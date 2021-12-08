Гордон: прекрасные ребята из 95 квартала вынуждены говорить обо мне гадости

Известный украинский журналист, бизнесмен Дмитрий Гордон признался, что ему очень больно слышать от актеров "Студии Квартал 95" упреки в свой адрес, но обиды и злости в их сторону он не испытывает и по-прежнему их любит и ценит. Как передает портал "Комментарии", об этом Гордон заявил в программе "Час Голованова" на канале "Украина 24".

Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников

"Находиться в меньшинстве – это очень хорошая и почетная миссия", – отметил Дмитрий Гордон.

По его словам, он не переживает по поводу того, что читает о себе в некоторых СМИ, где публикуют то, что спускают с Банковой.

"Я не переживаю, что тратят на меня огромные деньги. Я не переживаю, что нашим с вами коллегам платят 3-4 тысячи долларов за очерняющий пост о Гордоне в Телеграмм. Я за это не переживаю. Это нормально", – отметил Дмитрий Гордон.

Он отметил, его также не расстраивает, что талантливые парни из "Студии Квартал 95", с которыми он давно знаком и в очень хороших приятельских отношениях, вынуждены говорить гадости.

Гордон заявил, что Евгений Кошевой, Александр Пикалов, опустив глаза в пол, говорят то, что им велит их друг президент Зеленский.

"Я не переживаю из-за этого. Я их люблю по-прежнему. Я их не осуждаю. Я не испытываю к ним никаких плохих чувств. Я понимаю, что их заставили. Зеленский убил "Квартал 95", потому что ни одной шутки в "Квартале" о президенте Зеленском больше нет, потому что Зеленский не хочет, чтобы о нем шутили в "Квартале 95", — отметил журналист.

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