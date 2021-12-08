Гордон: прекрасные ребята из 95 квартала вынуждены говорить обо мне гадости

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Известный украинский журналист, бизнесмен Дмитрий Гордон признался, что ему очень больно слышать от актеров "Студии Квартал 95" упреки в свой адрес, но обиды и злости в их сторону он не испытывает и по-прежнему их любит и ценит. Как передает портал "Комментарии", об этом Гордон заявил в программе "Час Голованова" на канале "Украина 24".
Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников
По его словам, он не переживает по поводу того, что читает о себе в некоторых СМИ, где публикуют то, что спускают с Банковой.
Он отметил, его также не расстраивает, что талантливые парни из "Студии Квартал 95", с которыми он давно знаком и в очень хороших приятельских отношениях, вынуждены говорить гадости.
Гордон заявил, что Евгений Кошевой, Александр Пикалов, опустив глаза в пол, говорят то, что им велит их друг президент Зеленский.
Читайте также на портале "Комментарии" — Гордон рассказал, почему Ермак превзошел всех предыдущих глав президентской канцелярии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости