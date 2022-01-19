Гордон назвал причину: почему именно сейчас власти взялись за Порошенко

Стремительно падающий рейтинг власти заставил Офис президента пойти на радикальные шаги и дать о команду отправить пятого президента Петра Порошенко за решетку. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" озвучил тележурналист и бизнесмен Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников

Дмитрий Гордон напомнил, что 2019-м году на НСК "Олимпийский" Владимир Зеленский сказал фразу, которую помнят все. Он сказал Петру Порошенко: "я ваш приговор". Также стоит вспомнить одну из недавних пресс-конференций Зеленского, на которой он уже на посту главы государства сказал, что то, что он стал президентом – это и есть приговор Порошенко. Вывод из этого всего напрашивается простой – если бы Зеленский реально хотел посадки Порошенко, то он бы добился этого сразу же, как стал президентом.

По словам журналиста, теперь, увидев, что рейтинг власти практически сравнялся с рейтингом главного ее оппонента Петра Порошенко, на Банковой решили посадить Порошенко. При этом, считает Гордон, власти не сумели просчитать наперед последствия такого шага.

"Ввязываясь в авантюру надо не только просчитать, что ты в нее ввязываешься, но и последствия. Шаги свои нужно просчитать. Если бы рядом с Зеленским сидели умные люди, то они бы сказали ему: не связывайся с ним (Ред. Порошенко), ты проиграешь. А у него Тищенко сидит рядом, а что Тищенко может сказать? Водохреще объявить 19 января", – отметил журналист.

Он добавил, в итоге Порошенко сегодня оказался на высоте и в центре внимания, рейтинг пошел вверх, ведь теперь все считают, что власти занимаются политическими преследованиями в стране.

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