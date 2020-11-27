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Главная Новости Политика внутренняя политика Главой Киевского облсовета избрали Александра Склярова от партии “Слуга народа”
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Главой Киевского облсовета избрали Александра Склярова от партии “Слуга народа”

Депутат Киевского облсовета Ярослав Москаленко не сумел возглавить этот орган местного самоуправления, проиграв Александру Склярову из «Слуги народа»

сегодня, 19:07
Автор:

Ольга Чародий

Киевский областной совет недолго  оставался без  головы. 27  ноября народные депутаты смогли выбрать нового руководителя – им стал Александр Скляров от партии "Слуга народа".

Главой Киевского облсовета избрали Александра Склярова от партии “Слуга народа”

ФОТО: Из открытых источников

Об этом сообщается на официальном сайте Киевского областного совета.

За депутата от партии "СН" проголосовали  44 депутата. Его поддержали партии “Батькивщина”, “СН” и ОПЗЖ. Его главный конкурент за кресло главы киевского облсовета Ярослав Москаленко, представитель депутатской группы "За будущее", взял самоотвод и планирует обратиться в суд.

Депутаты, которые поддерживали Москаленко, это представители "Европейской солидарности” и “За майбутне” в знак  несогласия  с принятым решением покинули  зал заседания. Окончательно решение примет суд. 

Выборы в облсовет прошли 25 октября. По результатам 84 места разделили между собой пять партий: "Европейская солидарность", "СН", "Батькивщина", "За будущее" и "ОПЗЖ".

Отметим, до этого Александр Скляров занимал должность первого заместителя главы Киевской областной государственной администрации. Согласно декларации за 2019 год, доходы Александра Склярова в 2019 году составили 1 млн 698 тыс. 465 грн – в основном зарплата и пенсия.

Издание "Комментарии" ранее подробно разбирало, почему граждане переизбрали существующих мэровЧто стало главными причинами подобного переизбрания рассказали украинские политологи нашему изданию. 




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Источник: http://koda.gov.ua/news/oleksandr-sklyarov-noviy-golova-kiiv/
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