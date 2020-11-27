Главой Киевского облсовета избрали Александра Склярова от партии “Слуга народа”

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Ольга Чародий
Киевский областной совет недолго оставался без
головы. 27 ноября народные депутаты
смогли выбрать нового руководителя – им стал Александр Скляров от партии
"Слуга народа". ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
Об этом сообщается на официальном сайте Киевского областного совета.
За депутата от партии "СН" проголосовали 44 депутата. Его поддержали партии “Батькивщина”,
“СН” и ОПЗЖ. Его главный конкурент за
кресло главы киевского облсовета Ярослав Москаленко, представитель депутатской
группы "За будущее", взял самоотвод и планирует обратиться в суд.
Депутаты, которые поддерживали Москаленко, это представители "Европейской солидарности” и “За майбутне” в знак несогласия с принятым решением покинули зал заседания. Окончательно решение примет суд.
Выборы в облсовет прошли 25 октября. По результатам 84 места разделили между собой пять партий: "Европейская солидарность", "СН", "Батькивщина", "За будущее" и "ОПЗЖ".
Отметим, до этого Александр Скляров занимал должность первого заместителя главы Киевской областной государственной администрации. Согласно
декларации за 2019 год, доходы Александра Склярова
в 2019 году составили 1 млн 698 тыс. 465 грн – в основном зарплата и пенсия.
Издание "Комментарии" ранее подробно разбирало, почему граждане переизбрали существующих мэров. Что стало главными причинами подобного переизбрания рассказали украинские политологи нашему изданию.
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