Главой Киевского облсовета избрали Александра Склярова от партии “Слуга народа”

Киевский областной совет недолго оставался без головы. 27 ноября народные депутаты смогли выбрать нового руководителя – им стал Александр Скляров от партии "Слуга народа". ФОТО: Из открытых источников

Об этом сообщается на официальном сайте Киевского областного совета.

За депутата от партии "СН" проголосовали 44 депутата. Его поддержали партии “Батькивщина”, “СН” и ОПЗЖ. Его главный конкурент за кресло главы киевского облсовета Ярослав Москаленко, представитель депутатской группы "За будущее", взял самоотвод и планирует обратиться в суд.



Депутаты, которые поддерживали Москаленко, это представители "Европейской солидарности” и “За майбутне” в знак несогласия с принятым решением покинули зал заседания. Окончательно решение примет суд.

Выборы в облсовет прошли 25 октября. По результатам 84 места разделили между собой пять партий: "Европейская солидарность", "СН", "Батькивщина", "За будущее" и "ОПЗЖ".



Отметим, до этого Александр Скляров занимал должность первого заместителя главы Киевской областной государственной администрации. Согласно декларации за 2019 год, доходы Александра Склярова в 2019 году составили 1 млн 698 тыс. 465 грн – в основном зарплата и пенсия.



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