Новые "старые" мэры: почему граждане переизбрали существующих градоначальников

Прошедшие выборы мэров показали, что украинские граждане предпочли в большинстве случаев в мэрских креслах видеть те же лица, что и прежде. И хотя к таким персонам как Кличко, Труханов, Филатов, Садовый и так далее есть масса вопросов, тем не менее, жители мегаполисов сделали выбор в их пользу. Что стало главными причинами подобного переизбрания рассказали украинские политологи.

"Мэры вытягивают максимум из потенциала городов"

У политического эксперта Богдана Мирошникова из всех переизбранных мэров ТОП-10 городов по населению нет претензий только к градоначальникам Днепра (Филатову) и Мариуполя (Бойченко).

"Днепр и Мариуполь на стартовых позициях после выборов в 2015-м были очень похожи между собой — серость, убогость и отсутствие какого-либо света в конце тоннеля. Эти два города я знаю не понаслышке, — подчеркивает эксперт. – Несколько первых лет каденции Бойченко жил в Мариуполе, а моя родня стала днепрянами. Крупные и грязные промышленные города становятся современными многофункциональными хабами — и это хорошо. Я еще в 2017 сбился со счета, сколько единиц транспорта было куплено в этих двух городах, сколько километров инфраструктурных коммуникаций и дорог было отремонтировано. С моей точки зрения, мэры вытягивают из потенциала города всё, что могут, еще параллельно приходится бороться с не самыми адекватными общественниками".

В остальных городах, по мнению Богдана Мирошникова, как всё было, так и осталось. Разве что по Киеву – отдельный разговор.

"Садовому во Львове уже 1,5 года Порошенко не мешает построить мусороперерабатывающий завод. У Труханова в Одессе как ходили убитые трамваи, так и ходят. По Кличко и Киеву — очень много проектов, которые реализуются в городе сейчас или делались ранее, происходили при прямом вмешательстве из Кабмина. Без помощи правительства в лице Гройсмана и Омеляна, Подольский мост вряд ли бы сейчас достраивали, а метро на Виноградарь было бы таким же мемом, как и метро на Троещину", — считает эксперт.

Главной причиной того, что большинство мэров переизбрались, Богдан Мирошников называет децентрализацию.

"Киев больше не маячит на горизонте, чтобы поменять 200 метров теплотрассы, поэтому мэры почувствовали больше свободы, – поясняет эксперт. – Именно поэтому большинство из них сделали упор на парки и всякие велодорожки с пешеходными мостами за 200 млн грн. Это же видно, это ж не какая-то труба водоснабжения, которая под землей! А пипл у нас парки любит… Поэтому переизбирает всяких Кернесов, Трухановых, Садовых и компанию".

"Новые лица не наладили диалог с местными элитами"

Эксперт по вопросам децентрализации и деятельности (проблемам) объединенных территориальных громад (ОТГ) Юрий Кушнир видит определенную закономерность в том, что украинцы избрали действующих городских голов, а не других кандидатов.

"Действующим мэрам удалось мобилизовать "свой" электорат для участия в голосовании, что на фоне сверхнизкой явки стало ключевым фактором успеха. Также они смогли позиционировать себя как единственные защитники общин и местного малого бизнеса от решений государственной власти в вопросах карантина и запретов, которые граждане воспринимают очень болезненно", – поясняет эксперт.

Он подчеркивает, что децентрализация дала свои результаты. На местах получили больше ресурсов, которые были реализованы в развитии и улучшении городской инфраструктуры.

"В то же время, год работы новой власти показал, что "новые лица" от "Слуги народа" в лице председателей обл и райадминистраций в подавляющем большинстве не наладили конструктивный диалог и сотрудничество с местными элитами. А взять "нахрапом" не удалось, – продолжает Юрий Кушнир. – И ни для кого не секрет, что если в начале года быть кандидатом от "Слуги народа" было престижно и перспективно, то уже летом кандидаты в мэры оценивали принадлежность к власти, как фактор, который может "оттянуть" голоса избирателей в сторону оппонентов".

По словам эксперта, предложенные Зе-командой кандидаты не смогли зарекомендовать себя как менеджеры, способные возглавить города и иметь результаты хотя бы не хуже, чем у нынешних городских голов.

Юрий Кушнир резюмирует: "Учитывая все вышеперечисленные факторы, жители городов предпочли пусть не лучшую, но понятную и знакомую "синицу в руках" относительно неизвестным и непредсказуемым "журавлям в небе".

Как сообщало издание "Комментарии", стало известно, какие политсилы получили большинство в городских и областных советах.







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