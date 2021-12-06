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Главный медиаресурс Коломойского предрек скорое завершение правления Зе-власти

Предсказание высказала гуцульская мольфарка в передаче "Мир наизнанку", которую транслируют на канале "1+1"

сегодня, 14:52
Автор:

Станислав Молчанов
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Президент Украины Владимир Зеленский не добудет свою каденцию до конца. Такое предсказание высказала гуцульская мольфарка в передаче "Мир наизнанку", которая выходит на телеканале "1+1", который связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт канала "Первый независимый".

Главный медиаресурс Коломойского предрек скорое завершение правления Зе-власти

Офис президента. Фото: Слово и дело

"Свою каденцию он не добудет. Он сам уйдет. Он не злой человек, но то, что он должен выполнять, что обещал... Это все, что он пообещал, ничего не выполняет. Жаль его, но на нем зло есть от других", — сказала мольфарка.

Женщина добавила, что, когда будут выборы и перевыборы — команда действующего президента проиграет: "Некому ему сказать, чтобы внимательным был, потому что могут где-то избить его и что-то уничтожить".

"Кто-то за Зеленским следит, и нет никого, кто бы мог его предупредить, чтобы он был внимателен. Кто-то может его побить, что-то из его имущества уничтожить. Он в опасности", — заметила мольфарка.

Мольфарка "предвидела", что Зеленский не сможет завершить срок своей каденции. По ее информации, на место "Зе-команды" придут "старые" с женщиной-президентом. 

"Старые придут. Когда будет женщина президентом, вспомните мое слово, Украина должна очень процветать. Только не очень это будет долго, может, 4-5 лет. А потом снова будет немного плохо", — отметила женщина.

Обряд на будущее Украины и президента знаменитая в Карпатах знахарка сделала по просьбе ведущего цикла передач "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова.

Также воск "предсказал", что где-то через три-четыре года в Украине настанут времена, когда люди будут жить в достатке.

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Источник: https://pnk.tv/ru/news/2021/12/06/prinadlezhashhiy_kolomoyskomu_11_predrek_skoroe_zavershenie_pravleniya_zelenskogo_1024605
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