Главный медиаресурс Коломойского предрек скорое завершение правления Зе-власти

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Станислав Молчанов
Президент Украины Владимир Зеленский не добудет свою каденцию до конца. Такое предсказание высказала гуцульская мольфарка в передаче "Мир наизнанку", которая выходит на телеканале "1+1", который связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт канала "Первый независимый".
Офис президента. Фото: Слово и дело
Женщина добавила, что, когда будут выборы и перевыборы — команда действующего президента проиграет: "Некому ему сказать, чтобы внимательным был, потому что могут где-то избить его и что-то уничтожить".
Мольфарка "предвидела", что Зеленский не сможет завершить срок своей каденции. По ее информации, на место "Зе-команды" придут "старые" с женщиной-президентом.
Обряд на будущее Украины и президента знаменитая в Карпатах знахарка сделала по просьбе ведущего цикла передач "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова.
Также воск "предсказал", что где-то через три-четыре года в Украине настанут времена, когда люди будут жить в достатке.
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