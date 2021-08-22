Главные победы и поражения Украины за 30 лет Независимости: мнения экспертов

На будущей неделе Украина будет праздновать 30 лет Независимости. Накануне этой знаменательной даты портал "Комментарии" попросил экспертов назвать главные победы и поражения нашей страны за три десятка лет Независимости. Директор Украинского института политики Руслан Бортник называет главным достижением, что Украина сохранилась как государство за эти 30 непростых лет.

30 лет Независимости -фото из открытых источников

"Государство устояло, сохранило большую часть своего потенциала, сохранило независимость, – поясняет эксперт. – Кроме того, мы можем говорить, что даже под военным давлением, на фоне политических кризисов, в Украине интенсифицировалось формирование украинской нации. Да, нам бы, экспертам, хотелось, чтобы это было больше формирование политической нации, тогда как сейчас происходит формирование этнической нации. Но постепенно начинает выделяться, формироваться и очертания украинской политической нации".

Также Украина имела огромное количество культурных, спортивных побед за это время, напоминает Руслан Бортник. И большинство граждан четко ассоциируют себя с Украиной как с государством и обществом, которые в какой-то мере устоялись. Хоть и находятся еще в процессе формирования.

"Что касается поражений, к сожалению, их больше, чем побед, – продолжает эксперт. – Украина 1991 года имела все основания претендовать на роль новой Франции и Германии, что нам и обещал первый президент нашей страны — Леонид Кучма. С нашим экономическим, социальным, военным, культурным потенциалом мы могли стать одной из ведущих стран мира. Но мы отказались от ядерного оружия, не получив взамен никаких серьезных политических или экономических компенсаций. Что в итоге сделало из Украины предмет геополитической игры".

По мнению Руслана Бортника, Украина имеет независимость, но не в полной мере имеет суверенитет. И как показывают украинские реалии, между суверенитетом и независимостью, очень длинная дорога. Принимать ключевые решения в экономике, политической жизни, в способах борьбы с коррупцией — за этот суверенитет нам еще предстоит бороться, считает эксперт.

"Украина за годы независимости потеряла треть населения. Около 15 млн человек умерли или эмигрировали. Причем основная масса покинувших страну — это высококвалифицированные кадры: инженеры, врачи, военные. Такие потери невозможно компенсировать даже в рамках жизни одного поколения, – подчеркивает Руслан Бортник. – Украина потеряла 5% территории. Причем с потерей Крыма мы потеряли и геополитический статус как Черноморское государство, как мост между Югом и Севером, Востоком и Западом. А с потерей части Донбасса мы потеряли индустриальный статус. Сегодня мы аграрная страна с заниженными геополитическими возможностями".

По мнению директора Украинского института политики, нам так и не удалось построить демократическое, правовое государство, которое основывается на правах человека.

"Инструменты верховенства права в Украине до сих пор не работают. Нет эффективной судебной, правоохранительной системы. Коррупция остается неизлечимой болезнью. И наша страна мечется между хаосом и авторитаризмом, – отмечает Руслан Бортник. – Украина из постсоветских стран остается единственной, достигшей 70-75% ВВП образца 1991 года. Все остальные давно перешли этот рубеж. Так что 30 лет Независимости — это 30 лет надежды. Надежды, которая сохраняется до сих пор в отношении того, что когда-то мы действительно построим успешное — независимое и суверенное — государство. Надежды, которая пока, увы, в значительной мере не оправдалась".

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний подчеркивает: как бы мы критически не относились к современной украинской реальности, достижения всё же преобладают. Хотя и поражение впечатляют. При этом он отмечает, что каждая нация в своей истории имела и взлеты, и национальные катастрофы.



"Мы, украинцы, как политическая нация с тысячелетней историей, наконец, смогли стать государственным народом. И это, наверняка, главное достижение, к которому мы привыкли и воспринимаем как данность. А потому не будем относить этот факт к достижениям, пусть он будет тем, что с каждым навсегда", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, украинцы за тридцать лет переживали трансформацию не только государственную, но и социально-экономическую, которая очень больно бьет по каждому.

"Не каждой нации удалось бы пережить такие испытания и остаться единым целым, которое до сих пор живет, обсуждая, являемся ли мы этим самым целым или нет. Даже война, которую по логике должно было начать государство и его институты, стала достижением единой украинской нации и гражданского общества. Своим примером они заставили государственные институты перегруппироваться и начать широкомасштабное сопротивление российской агрессии. Пожалуй, именно формирование единой нации из разнообразия языков, культур, церквей, региональных укладов жизни и местных традиций является достижением за эти годы независимости", – считает Юрий Подорожний.

В то же время, продолжает он, сам факт войны и потери территорий является поражением государства.

"Но нас должна объединить мысль о том, что война с Россией неизбежна. Выбор однозначен. Или война – или независимость. И не государство, а народ сделал свой выбор. Государство в данном контексте стало лишь инструментом. Именно этот факт внушает оптимизм, потому что мы не только имеем тысячелетнюю историю народа, но и способность к выбору собственного пути", – резюмирует эксперт.

Напомним, все конфликты, которые существуют сегодня в Европе, где так или иначе присутствует Российская Федерация, президент Украины Владимир Зеленский считает ужасными.

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