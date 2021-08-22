Главные победы и поражения Украины за 30 лет Независимости: мнения экспертов

На будущей неделе Украина будет праздновать 30 лет
Независимости. Накануне этой знаменательной даты портал "Комментарии" попросил
экспертов назвать главные победы и поражения нашей страны за три десятка лет
Независимости. Директор Украинского института политики Руслан Бортник
называет главным достижением, что Украина сохранилась как государство за эти 30
непростых лет.
30 лет Независимости -фото из открытых источников
"Государство устояло, сохранило большую часть своего
потенциала, сохранило независимость, – поясняет эксперт. – Кроме того, мы можем
говорить, что даже под военным давлением, на фоне политических кризисов, в
Украине интенсифицировалось формирование украинской нации. Да, нам бы,
экспертам, хотелось, чтобы это было больше формирование политической нации,
тогда как сейчас происходит формирование этнической нации. Но постепенно
начинает выделяться, формироваться и очертания украинской политической нации".
Также Украина имела огромное количество культурных,
спортивных побед за это время, напоминает Руслан Бортник. И большинство граждан
четко ассоциируют себя с Украиной как с государством и обществом, которые в
какой-то мере устоялись. Хоть и находятся еще в процессе формирования.
"Что касается поражений, к сожалению, их больше, чем побед, –
продолжает эксперт. – Украина 1991 года имела все основания претендовать на
роль новой Франции и Германии, что нам и обещал первый президент нашей страны —
Леонид Кучма. С нашим экономическим, социальным, военным, культурным
потенциалом мы могли стать одной из ведущих стран мира. Но мы отказались от
ядерного оружия, не получив взамен никаких серьезных политических или
экономических компенсаций. Что в итоге сделало из Украины предмет
геополитической игры".
По мнению Руслана Бортника, Украина имеет независимость, но
не в полной мере имеет суверенитет. И как показывают украинские реалии, между
суверенитетом и независимостью, очень длинная дорога. Принимать ключевые решения
в экономике, политической жизни, в способах борьбы с коррупцией — за этот
суверенитет нам еще предстоит бороться, считает эксперт.
"Украина за годы независимости потеряла треть населения.
Около 15 млн человек умерли или эмигрировали. Причем основная масса покинувших
страну — это высококвалифицированные кадры: инженеры, врачи, военные. Такие
потери невозможно компенсировать даже в рамках жизни одного поколения, –
подчеркивает Руслан Бортник. – Украина потеряла 5% территории. Причем с потерей
Крыма мы потеряли и геополитический статус как Черноморское государство, как
мост между Югом и Севером, Востоком и Западом. А с потерей части Донбасса мы
потеряли индустриальный статус. Сегодня мы аграрная страна с заниженными
геополитическими возможностями".
По мнению директора Украинского института политики, нам так и
не удалось построить демократическое, правовое государство, которое
основывается на правах человека.
"Инструменты верховенства права в Украине до сих пор не
работают. Нет эффективной судебной, правоохранительной системы. Коррупция
остается неизлечимой болезнью. И наша страна мечется между хаосом и
авторитаризмом, – отмечает Руслан Бортник. – Украина из постсоветских стран
остается единственной, достигшей 70-75% ВВП образца 1991 года. Все остальные
давно перешли этот рубеж. Так что 30 лет Независимости — это 30 лет надежды.
Надежды, которая сохраняется до сих пор в отношении того, что когда-то мы
действительно построим успешное — независимое и суверенное — государство.
Надежды, которая пока, увы, в значительной мере не оправдалась".
Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного
развития Юрий Подорожний подчеркивает: как бы мы критически не относились к
современной украинской реальности, достижения всё же преобладают. Хотя и
поражение впечатляют. При этом он отмечает, что каждая нация в своей истории
имела и взлеты, и национальные катастрофы.
"Мы, украинцы, как политическая нация с тысячелетней историей,
наконец, смогли стать государственным народом. И это, наверняка, главное
достижение, к которому мы привыкли и воспринимаем как данность. А потому не
будем относить этот факт к достижениям, пусть он будет тем, что с каждым
навсегда", – подчеркивает эксперт.
По его мнению, украинцы за тридцать лет переживали
трансформацию не только государственную, но и социально-экономическую, которая
очень больно бьет по каждому.
"Не каждой нации удалось бы пережить такие испытания и
остаться единым целым, которое до сих пор живет, обсуждая, являемся ли мы этим
самым целым или нет. Даже война, которую по логике должно было начать
государство и его институты, стала достижением единой украинской нации и
гражданского общества. Своим примером они заставили государственные институты
перегруппироваться и начать широкомасштабное сопротивление российской агрессии.
Пожалуй, именно формирование единой нации из разнообразия языков, культур,
церквей, региональных укладов жизни и местных традиций является достижением за
эти годы независимости", – считает Юрий Подорожний.
В то же время, продолжает он, сам факт войны и потери
территорий является поражением государства.
"Но нас должна объединить мысль о том, что война с Россией
неизбежна. Выбор однозначен. Или война – или независимость. И не государство, а
народ сделал свой выбор. Государство в данном контексте стало лишь
инструментом. Именно этот факт внушает оптимизм, потому что мы не только имеем
тысячелетнюю историю народа, но и способность к выбору собственного пути", –
резюмирует эксперт.
Напомним, все конфликты, которые существуют сегодня в Европе, где так или иначе присутствует Российская Федерация, президент Украины Владимир Зеленский считает ужасными.
Читайте Комментарии в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.