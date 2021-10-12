Глава ВР Стефанчук рассказал в какие страны отправил детей получать профессию юриста

Новоиспеченный спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не последует примеру президента Владимира Зеленского и не будет переезжать на госдачу, несмотря на новую важную должность. Как информирует издание "Комментарии", об этом глава ВР заявил в интервью программе "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей.

Руслан Стефанчук. Фото: журнал Фокус

Руслан Стефанчук заверил, что после того, как украинский парламент доверил ему кресло спикера Верховной Рады, то в его жизни ничего кардинально не изменилось. По словам главы ВР, он не намерен менять место жительства, потому как его утраивают те условия, которые есть на сегодняшний день. К тому же, добавляет Руслан Стефанчук, жить на левом береге Днепра очень удобно. Что касается жилья, то с 2011 года Стефанчук снимал квартиру у собственной тещи. Затем теща подарила квартиру жене Стефанчука и теперь спикер ВР снимает жилье у своей супруги.

Также спикер парламента приоткрыл некоторые подробности своей семейной жизни. В частности, рассказал, что его сын Олесь, как и он решил стать юристом. Сейчас он проходит обучение в одном из киевских вузов. А вот дочь Злата, которая также выбрала юриспруденцию, решила поехать учить в Вену. При этом глава Верховной Рады поспешил добавить, что дочь сама поступила, без какой-либо помощи. Обучение за рубежом стоит примерно тысяча евро за семестр. Сын же решил, что ему удобнее остаться учиться в Украине. Потому обучение за границей не рассматривал.

Также читайте на портале "Комментарии" – политолог считает, что назначение Стефанчука резко увеличивает вероятность проведения выборов президента уже в 2022 году.





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