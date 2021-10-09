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Юсупов: назначение Стефанчука резко увеличивает вероятность проведения выборов президента уже в 2022 году

В Офисе президента всерьез рассматривают идею проведения досрочных выборов главы государства

сегодня, 08:52
Автор:

Кравцев Сергей

На этой неделе под куполом Верховной Рады происходили очень важные вещи, которые могут отразиться на дальнейших событиях в Украине. Новым главой украинского парламента избран Руслана Стефанчук. Соответствующее решение поддержал 261 депутат, из них 222 – члены фракции "Слуга народа". А экс-спикер Дмитрий Разумков заявил в интервью, что слышал от многих коллег об идее в команде Владимира Зеленского досрочно провести президентские выборы. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик Александр Юсупов.

Юсупов: назначение Стефанчука резко увеличивает вероятность проведения выборов президента уже в 2022 году

Выборы Фото: Громадское

Эксперт отмечает, обошлось без особых сюрпризов, преемником Разумкова стал гораздо более лоялен к президенту депутат, которому Зеленский знаком с молодости. Хотя, как и в случае с голосованием за отставку бывшего главы парламента, в этот раз "Слуга народа" тоже не смогла принять решение самостоятельно, без депутатов из других фракций. Это свидетельствует о наличии в "Слуге народа" уже около пары десятков депутатов, которые являются преданными Разумкову, а не Зеленскому. 

"Означает ли это неизбежность быстрого раскола внутри партии? Сегодня об этом еще рано говорить, но через два года или даже один этот конфликт точно может перерасти в борьбу за влияние и стать крайне острой проблемой для президента, особенно, если оба политика захотят участвовать в следующих выборах главы государства. А, когда они состоятся? Сейчас они запланированы на 2024-й год, но, если Офис президента действительно рассматривает возможность провести их досрочно, то назначение Стефанчука прекрасно вписывается в такую идею. Ведь в случае внеочередных выборов, Зеленскому придется уйти в отставку и тогда временно исполняющим обязанности главы государства станет спикер парламента", – отметил Юсупов. 

Он добавляет, в такой ситуации Зеленский, конечно же, предпочтет передачу своих полномочий на время как можно более лояльному депутату, но точно не Разумкову, у которого есть свои собственные президентские амбиции. Кроме того, перенос выборов на более раннюю дату, скорее всего, не даст Разумкову и другим достаточно времени развиться, как конкурентоспособным кандидатам. Следовательно, назначение Стефанчука существенно увеличивает вероятность проведения внеочередных выборов президента Украины уже в следующем году.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Разумкова уже нет уверенности, что "слуги" не лишат его депутатского мандата.



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Источник: https://www.facebook.com/oyusupov/posts/398200651887136
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