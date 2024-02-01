Глава Союза потребителей коммунальных услуг: Тариф на электроэнергию вырастет в мае-июне

Глава Кабмина Денис Шмигаль фактически подтвердил информацию о том, что тариф на электроэнергию вырастет в 2024 году, отметив, что до конца зимы он останется неизменным, считает Олег Попенко.

Подорожание тарифа приведет к неплатежам населения

По его словам, тариф, вероятно, не изменят 1 марта, а дождутся более "благоприятного времени".

"Этого могут и не сделать с 1 марта, потому что логично, и всегда так поступали в Украине, поднимать тарифы в то время, когда уменьшается "платеж" украинца, и граждане это не сразу замечают. Поэтому первое повышение тарифов на электроэнергию, примерно до 3,5-4 грн, я ожидаю 1 мая или июня"

, – отметил эксперт.

При этом он считает, что повышение тарифа не решит никаких проблем в энергетике.

Он считает, что повышение тарифов не решит глобальные проблемы, а лишь приведет к росту объемов коррупции:

"Единственное, что будет меняться, — это постоянно будут расти долги населения за жилищно-коммунальные услуги. Потому что изменить ситуацию с капитальными ремонтами, инфраструктурными проектами, модернизацией всего энергетического или водопроводного комплекса посредством поднятия тарифов невозможно",

– отметил Олег Попенко.

По его мнению, должностным лицам сначала нужно навести порядок с коррупцией в органах государственной власти, а затем уже поднимать тарифы. Попенко считает, если навести порядок на всех закупках, возможно, и не пришлось бы говорить о росте тарифов.

Напомним, как писали "Комментарии", в Верховной Раде спрогнозировали, что в 2024 году тариф на электроэнергию вырастет в два раза. Вместе с тем, премьер -министр Денис Шмигаль сообщил, что до конца зимы тариф на электроэнергию менять не будут.

Также "Комментарии" рассказывали, почему во власти хотят поднять тариф на свет.