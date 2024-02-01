Глава Союза потребителей коммунальных услуг: Тариф на электроэнергию вырастет в мае-июне

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Ткачик Олеся
Глава Кабмина Денис Шмигаль фактически подтвердил информацию о том, что тариф на электроэнергию вырастет в 2024 году, отметив, что до конца зимы он останется неизменным, считает Олег Попенко.
Подорожание тарифа приведет к неплатежам населения
По его словам, тариф, вероятно, не изменят 1 марта, а дождутся более "благоприятного времени".
При этом он считает, что повышение тарифа не решит никаких проблем в энергетике.
Он считает, что повышение тарифов не решит глобальные проблемы, а лишь приведет к росту объемов коррупции:
По его мнению, должностным лицам сначала нужно навести порядок с коррупцией в органах государственной власти, а затем уже поднимать тарифы. Попенко считает, если навести порядок на всех закупках, возможно, и не пришлось бы говорить о росте тарифов.
Напомним, как писали "Комментарии", в Верховной Раде спрогнозировали, что в 2024 году тариф на электроэнергию вырастет в два раза. Вместе с тем, премьер -министр Денис Шмигаль сообщил, что до конца зимы тариф на электроэнергию менять не будут.
Также "Комментарии" рассказывали, почему во власти хотят поднять тариф на свет.
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