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Главная Новости Политика внутренняя политика Глава партии «Слуга народа» раскритиковал депутатов за блокирование законопроектов
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Глава партии «Слуга народа» раскритиковал депутатов за блокирование законопроектов

Корниенко отметил, что несмотря на попытки оппонентов законы все равно вступают в силу

сегодня, 12:33
Автор:

Корольова Аліна

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко раскритиковал депутатов за то, что они блокируют законопроекты постановлениями об их несоответствии регламенту. Он отметил, что такие попытки оппонентов все равно не дают никаких результатов. Об этом он сказал во время выступления на согласительном совете парламентских фракций и групп, сообщается на странице "Слуга народа".

Глава партии «Слуга народа» раскритиковал депутатов за блокирование законопроектов

Александр Корниенко. Фото с открытых источников

"Хочу обратиться к коллегам по уже устоявшейся, к сожалению, практики блокирования законопроектов постановлениями об их несоответствии регламенту и сказать: уважаемые коллеги, как мы видим, ничего, кроме времени, вы таким образом не выиграете. А время все равно будет работать на нас", — заявил он.

Корниенко объяснил, что блокирование только препятствуют Председателю Верховной Рады и Президенту оперативно подписывать документы, чтобы они как можно скорее вступили в силу.

"Вы делаете так, что закон вступит в силу через месяц, но все равно он вступит в силу. За этот месяц ничего не происходит, кроме ваших выступлений с трибуны", — сказал он.

Напомним, недавно депутат от партии "Слуга народа" предложил расстрелять "ОПЗЖ". Во время своего спича Никита Потураев провел параллели с "эпохой бедности" и "эпохой лжи". Он отметил, что больше всего ложными заявлениями отличается партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". Потураев добавил, что совокупный доход представителей этой фракции в Раде якобы сравним с бюджетом страны. Депутат заявил, что покончить с бедностью в Украине удалось бы сразу после того, как украинцы расстреляли бы депутатов от "ОПЗЖ". После этих слов у трибуны собрались депутаты и устроили драку.


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Источник: https://sluga-narodu.com/
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