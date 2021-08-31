Гетманцев: Вопрос назначения Криклия в МВД партия власти даже не обсуждает

Народный депутат фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о том, что парламентское монобольшинство не рассматривает кандидатуру экс-министра инфраструктуры Владислава Криклия, уволенного по инициативе президента, на какие-либо должности в МВД.



Владислав Криклий. Фото из открытых источников.

"У меня нет никакой такой информации, я даже ничего такого не слышал. И не могу сказать, что фракция ждёт его возвращения. И речь о каком-либо его назначении в Министерство не идёт", – сказал он.

Депутат "Слуги народа" Юлия Яцык поддержала коллегу: "Вопрос по Криклию фракцией не поднимался. Эта тема не обсуждается даже на уровне слухов", – отметила она.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором заявил, что уволенный после ряда провалов экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий намерен создать новую "теневую" схему при Министерстве внутренних дел, для чего активно ищет соратников в ОПУ и МВД. Подробно об этом читайте в нашем материале.









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