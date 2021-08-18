Экс-министр инфраструктуры Криклий намерен создать новую "теневую" схему при МВД, - Мосийчук

BTC/USD
44801.07
ETH/USD
3029.21
LTC/USD
167.31
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором заявил, что уволенный после ряда провалов экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий намерен создать новую "теневую" схему при Министерстве внутренних дел, для чего активно ищет соратников в ОПУ и МВД.
Криклий намерен создать новую коррупционную систему. Фото из открытых источников
Экс-нардеп подчеркнул, что Криклий намерен начать реализацию "теневых" схем в первую очередь с МВД.
Мосийчук также упомянул, что Криклий предпринимал попытки возглавить правление "Укрзализныци" или хотя бы какого-то агентства по управлению государственными активами.
Как известно, 18 мая 2021 года Верховная Рада Украины отправила В.Криклия в отставку, которую инициировал лично президент Владимир Зеленский. За это решение проголосовали 284 народных депутата, в частности, 216 представителей провластной фракции "Слуга народа". В монобольшинстве пояснили, что причиной поддержки вопроса отставки В.Криклия стала провальная работа Министерства, "Укрзализныци" и отсутствие прогресса в реализации многих инфраструктурных проектов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости