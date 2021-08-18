Экс-министр инфраструктуры Криклий намерен создать новую "теневую" схему при МВД, - Мосийчук

Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором заявил, что уволенный после ряда провалов экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий намерен создать новую "теневую" схему при Министерстве внутренних дел, для чего активно ищет соратников в ОПУ и МВД.

Криклий намерен создать новую коррупционную систему. Фото из открытых источников

"Потерпев фиаско, и с треском покинув кресло министра инфраструктуры, Криклий в очередной раз решил попытать счастья в государственных кабинетах", — сообщил Мосийчук.

Экс-нардеп подчеркнул, что Криклий намерен начать реализацию "теневых" схем в первую очередь с МВД.

"Криклий бросил глаз на своё "чадо" — главный сервисный центр МВД. Говорят, уже провёл переговоры с новоиспеченным министром внутренних дел Денисом Монастырским. Дельцы вроде уже сошлись на процентах от откатов и в ближайшее время мы сможем увидеть Криклия на старом хорошо пригретом месте", — допустил бывший депутат.

Мосийчук также упомянул, что Криклий предпринимал попытки возглавить правление "Укрзализныци" или хотя бы какого-то агентства по управлению государственными активами.

"Однако провалы на последнем месте работы, создание теневого "бэк-офиса" и коррупция стали значительным препятствием и не дали ему шанс стать чиновником снова", — подытожил источник.

Как известно, 18 мая 2021 года Верховная Рада Украины отправила В.Криклия в отставку, которую инициировал лично президент Владимир Зеленский. За это решение проголосовали 284 народных депутата, в частности, 216 представителей провластной фракции "Слуга народа". В монобольшинстве пояснили, что причиной поддержки вопроса отставки В.Криклия стала провальная работа Министерства, "Укрзализныци" и отсутствие прогресса в реализации многих инфраструктурных проектов.





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