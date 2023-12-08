Генерал рассказал, хочет ли Залужный в политику

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Марьян Ощановский
Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос убежден, что
политика и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — вещи вообще не совместимые.
Об этом генерал заявил в эфире телеканала "Эспрессо", передает портал
"Комментарии".
Залужный не комментирует слухи о конфликте с Зеленским. Фото из открытых источников
Генерал запаса считает, что Залужный остерегается
украинской политики, "как
черт ладана". Зато, отметил офицер, Главнокомандующий ВСУ разбирается в
войне, а потому занимается исключительно ею.
Вместе с тем, он напомнил примеры из мировой истории,
когда военных подталкивали заниматься политикой и они соглашались.
По мнению генерала, украинские политики, вероятно,
понимают, что непрофессионально управляют государством, а потому побуждают
военных руководителей идти в политику.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что
заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что у президента Украины
Владимира Зеленского и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут быть
разные точки зрения относительно решения какой-то сложной проблемы. Однако, по
словам Маляр, слухи о существовании конфликта между ними — не более, чем
информационные вбросы врага. Она заверила, что между Зеленским и Залужным не
было и нет серьезных конфликтов, а лишь бывают рабочие дискуссии.
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