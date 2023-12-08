Генерал рассказал, хочет ли Залужный в политику



















Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос убежден, что политика и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — вещи вообще не совместимые. Об этом генерал заявил в эфире телеканала "Эспрессо", передает портал "Комментарии".

Залужный не комментирует слухи о конфликте с Зеленским. Фото из открытых источников

Генерал запаса считает, что Залужный остерегается украинской политики, "как черт ладана". Зато, отметил офицер, Главнокомандующий ВСУ разбирается в войне, а потому занимается исключительно ею.

Вместе с тем, он напомнил примеры из мировой истории, когда военных подталкивали заниматься политикой и они соглашались.

"Таких примеров достаточно, когда военные шли в политику. Вспомним того же Шарля де Голля (генерал, 18-й президент Франции — ред.) или Дуайта Эйзенхауэра (американский военачальник времен Второй мировой войны, 34-й президент США — ред.) Это два замечательных примера, когда провалы и проколы политиков привели к тому, что военные вынуждены были пойти в политику, чтобы исправить ситуацию в своих странах", — рассказал Сергей Кривонос.

По мнению генерала, украинские политики, вероятно, понимают, что непрофессионально управляют государством, а потому побуждают военных руководителей идти в политику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут быть разные точки зрения относительно решения какой-то сложной проблемы. Однако, по словам Маляр, слухи о существовании конфликта между ними — не более, чем информационные вбросы врага. Она заверила, что между Зеленским и Залужным не было и нет серьезных конфликтов, а лишь бывают рабочие дискуссии.