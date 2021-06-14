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Главная Новости Политика внутренняя политика Фискалы арестовали корпоративные права АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком: что известно
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Фискалы арестовали корпоративные права АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком: что известно

Сеть АЗС Glusco уже давно связывают с Медведчуком

сегодня, 14:30
Автор:

Лиля Воробьева

Налоговики наконец добрались к предпринимателям, которые через сеть подставных фирм реализовали незаконные схемы ввоза на таможенную территорию Украины из соседней России нефтепродуктов. Понятно, что реальные объемы импорта скрывались. Они наложили арест на корпоративные права группы компаний, которые их поставляли.  Об этом идет речь на странице ГФС Украины в Facebook.

Фискалы арестовали корпоративные права АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком: что известно

Сеть АЗС Glusco (фото из открытых источников)

Некоторые СМИ уже сообщают, кто реализовал контрабандные нефтепродукты и клал в свой карман немалую выручку от их реализации. Это — сеть АЗС Glusco. Ее связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.

Важно, что еще раньше налоговая милиция ГФС совместно со Службой безопасности Украины разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через эту сеть АЗС.

По информации ГФС, "должностные лица нескольких субъектов хозяйствования организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта".

Убытки для государственной казны значительные. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн гривен.

Фискалы утверждают, что при оформлении импортируемого топлива в таможенных декларациях отображались заниженные весовые и качественные показатели топлива (Евро 4). В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива (Евро 5) и дальнейшей  его беспрепятственной реализации.

На сети АЗС Glusco было проведено более 140 санкционированных обысков. Правохранители совместными усилиями проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и более 100 автозаправочных станций.

"Обнаружены горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, нефтепродукты неизвестного химического состава) общим объемом более 13 млн литров (более 10 тыс. тонн) на общую ориентировочную стоимость свыше 350 млн гривен", — информирует пресс-служба налоговиков.

Важно, что на основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС, на общую сумму более 700 млн гривен.

Председатель ДФС Вадим Мельник уже оперативно прокомментировал эти масштабные нарушения в сфере торговли нефтепродуктами.

По его словам, "коррупция и преступления в сфере экономической деятельности — это и есть внутренний враг нашего государства. Бизнес должен работать в интересах граждан Украины, укреплять экономическую безопасность государства, а не работать "по-черному" ради обогащения отдельных лиц.

"Результаты деятельности ГФС уже очевидны. Мы и в дальнейшем будем продолжать работу по детенизации рынка", — подытожил глава Государственной фискальной службы Украины.

Напомним, сайт "Комментарии" ранее информировал о том, что Луценко рассказал, где взялись "пленки Медведчука"


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Источник: https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4412161572151132
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