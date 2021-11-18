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Филатов рассказал, кого днепряне хотят видеть президентом Украины

Борис Филатов считает, что президенту нельзя терять связь с Днепропетровской областью

сегодня, 18:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то жители Днепра в большинстве своем проголосовали бы за действующего главу государства, переизбрав на второй срок Владимира Зеленского. Такое мнение Борис Филатов высказал в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии".

Филатов рассказал, кого днепряне хотят видеть президентом Украины

Борис Филатов. Фото: dengi.informator.ua

Борис Филатов отметил, что о выборе днепрян он говорит не потому что сам испивает какие-то симпатии к Владимиру Зеленскому, а потому что видит, что глава государства уделяет много внимания городу и области. Это видят и сами жители.

Мэр Днепра отметил, когда люди приходят на избирательные участки, то всегда пытаются отдать голоса за своих, тех людей, которые им ближе, в том числе в географическом плане. Владимир Зеленский для днепрян свой человек, потому что он выходец из Днепропетровщины, эта область для него является малой родиной.

При этом Борис Филатов отметил, если президент узнает о его мыслях относительно электоральной поддержки жителей Днепра, прочтет интервью, то он должен понимать, что кредит доверия не безграничен и имеет свой лимит. Для того, чтобы днепряне и дальше поддерживали Зеленского, тому нужно продолжать уделять этой области особое внимание, поддерживать ее.

По словам Филатова, люди никогда не прощают предательства и днепряне не исключение. Они не простили предательства Коломойскому, не простили предательства Тимошенко. Поэтому Зеленский должен помнить, если он забудет о родном регионе, то днепряне ему этого не простят.

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Источник: https://comments.ua/
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