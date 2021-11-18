Мэр Днепра Борис Филатов о развитии Украины при действующей власти: Я не должен давать им никакой оценки

Городской голова Днепра Борис Филатов в интервью изданию "Комментарии-Украина" оценил развитие Украины при действующей власти. По словам лидера территориальной громады, он постарается быть взвешенным в своих оценках.



Мэр Днепра Борис Филатов - фото из открытых источников



"Любые мои высказывания, в том числе критические, могут оказаться совсем не полезными для целого города, который я представляю. В других своих интервью я говорил (и не буду отступать от декларируемых ранее принципов), что есть вещи, за которые я отвечаю, а есть не принадлежащие к моей компетенции. И потому я не должен давать им никакой оценки. У меня есть личное мнение по поводу ситуации в стране. Как внутриполитической, так и внешнеэкономической. И также по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе", — считает Филатов.





По словам городского головы Днепра, он отвечает исключительно за доверенную им территорию.

"До этого я был одним из самых последовательных критиков центральной власти, которая сворачивала реформу децентрализации и наступала на права местного самоуправления. Но после поражения партии власти на местных выборах они пересмотрели свои действия. Им хватило мудрости прекратить выяснять отношения с местными элитами. Мы наконец-то начали выстраивать нормальный конструктивный диалог. И я не могу этого не приветствовать, ведь так все только выиграют. Я никогда не положу камень в протянутую руку. Когда за региональную политику отвечал Трофимов, я даже не знал, как он выглядит. Затем президент сменил его на господина Тимошенко. Я считаю, что это был правильный выбор и не потому, что он — выходец из Днепропетровского региона. А потому что он выстраивает нормальную коммуникацию. Когда государство идет навстречу территориальным громадам, когда оно инвестирует в развитие инфраструктурных проектов и помогает городу развиваться – такие шаги стоят только положительной оценки, подчеркнул Филатов.









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