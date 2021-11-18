Мэр Днепра Борис Филатов о развитии Украины при действующей власти: Я не должен давать им никакой оценки

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Ольга Чародий
Городской голова Днепра Борис Филатов в интервью изданию "Комментарии-Украина" оценил развитие Украины при действующей власти. По словам лидера территориальной громады, он постарается быть взвешенным в своих оценках.
Мэр Днепра Борис Филатов - фото из открытых источников
"Любые мои высказывания, в том числе критические, могут оказаться совсем не полезными для целого города, который я представляю. В других своих интервью я говорил (и не буду отступать от декларируемых ранее принципов), что есть вещи, за которые я отвечаю, а есть не принадлежащие к моей компетенции. И потому я не должен давать им никакой оценки. У меня есть личное мнение по поводу ситуации в стране. Как внутриполитической, так и внешнеэкономической. И также по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе", — считает Филатов.
По словам городского головы Днепра, он отвечает исключительно за доверенную им территорию.
Читайте полное интервью о залоге успеха и достижениях на должности, изменениях и потенциале города, отношениях с Коломойским и Корбаном, а также суборбитальном полете в космос с городским головой Днепра Борисом Филатовым - на портале "Комментарии".
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