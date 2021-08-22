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Главная Новости Политика внутренняя политика Филатов о закрытии "Страна.Юа": "Тупорылая нечисть"
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Филатов о закрытии "Страна.Юа": "Тупорылая нечисть"

Борис Филатов известен своими резкими высказываниями по отношению к оппонентам.

сегодня, 15:05
Автор:

Харченко Дарина

Мэр Днепра Борис Филатов оскорбил сторонников решения о закрытии пророссийского сайта "Страна.Юа". В своей заметке в социальной сети Facebook Филатов сначала похвалил журналистов "Страна" за их "профессионализм, цинизм, работоспособность".

Филатов о закрытии "Страна.Юа": "Тупорылая нечисть"

Борис Филатов. Фото: Слово и Дело

Филатов о закрытии ”Страна.Юа”: ”Тупорылая нечисть” - фото 2

Филатов о закрытии ”Страна.Юа”: ”Тупорылая нечисть” - фото 3


Людям, которые отрицали ему, он ответил, что это "самореализация тупорылой нечисти", и его "не е**т их мнение".

К слову, Борис Филатов известен своими резкими высказываниями по отношению к оппонентам.

20 августа СНБО ввело санкции в отношении видеоблоггера Анатолия Шария , его жены Ольги Шарий, а также ее матери Аллы Бондаренко и сайта "Страна". Служба безопасности Украины официально прокомментировала это решение.
По словам руководителя службы Ивана Баканова, санкции касаются нескольких направлений. В частности, они ориентированы на противодействие российской агрессии и гибридной войне.

Глава СБУ также сказал, что ведомство "четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины". Ситуацию с санкциями уже прокомментировали Анатолий Шарий и Игорь Гужва, главный редактор издания "Страна".

По мнению руководителя издания, решение СНБО является признанием работы СМИ, а следствием санкций станет попытка ближайшее время заблокировать деятельность сайта.

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает , что принято абсолютно оправданное и резонное решение. "По каждому фигуранту СБУ представлено широкое досье. Все они теми или иными персонами, которые осуществляют косвенное влияние на информационное поле Украины в агрессивных интересах РФ, — подчеркивает эксперт. — Деркач — это реверанс перед визитом Зеленского в США, Шарий — это бесстыдный и примитивный обман части граждан под соусом "независимого блоггерства", Гужва — по мнению многих, замечен был в информационных операциях РФ ".


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