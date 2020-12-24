"Фальцет" в министерстве обороны: кому выгодно убрать Тарана

Комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны якобы выразил недоверие министру обороны Андрею Тарану. После чего пресс-служба Минобороны опубликовала странный пост со словом "фальцет". Кому выгодно убрать Тарана – и почему в последнее время пресс-служба МО ведет себя несколько странно (до этого была медийно ударившая по МО ситуация с журналистом Бутусовым, которого то приглашали работать в Минобороны, то отказывали в этом), разбирались украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Свои министры — укрепление позиций олигархов"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что выражение профильным Комитетом парламента недоверия министру обороны – это борьба за само министерство. И, скорее всего, со стороны Коломойского.

"Главком ВСУ генерал Хомчак – это человек Коломойского. И у него с министром обороны – конфликт. А глава Минобороны Таран – человек Зеленского, он аффилирован с 95 Кварталом… Думаю, через своих людей в ВР Коломойский пытается помочь Хомчаку. Поставить, к примеру, более лояльного министра. То, что "бунт" против Тарана подняли "Голос" и "Европейская солидарность", лишь доказывает, что в украинской политике, как и ранее — всё для победы, вплоть до предательства", — отмечает Олег Жданов.

По его словам, украинские олигархи сейчас борются за выживание. А потому ситуативные союзы "Голоса" (который ассоциируют с Пинчуком), порошенковской ЕС и ряда нардепов Коломойского – для них норма.

"Наши олигархи поняли, что являются единственным препятствием для входа в Украину транснациональных корпораций. И всеми силами пытаются продлить свое существование. Отсюда – такая жестокая борьба за министерские посты. Поставив "своих" министров можно укрепить собственные позиции", — подчеркивает эксперт.

Комментируя коммуникационные провалы пресс-службы Минобороны (МО), Олег Жданов связал это с тем, что всей идеологией и подконтрольной прессой и пресс-службами сейчас руководит советник главы ОП Ермака – блогер Подоляк.

"Также этим активно занялся с недавних пор Арестович. Еще один "гений". Человек, который не состоялся в армии и театре – а теперь стал главным рупором в ТКГ, советником Ермака и так далее. Такой себе "господин конгениальность". Отсюда и непрофессионализм пресс-релизов в том же МО, — считает Олег Жданов. — Какие-то детские игры на лужайке. Фальцет, фальстарт… Ты дурак – ты сам дурак. Всё это показывает уровень профессионализма. При всем уважении к профессиональной деятельности Бутусова как журналиста, предлагать ему посты в МО – это перебор… Который лишь показывает лицо команды президента. Профессиональное образование никого там не интересует".

"Непрофессионализм прорвал плотину"

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает: "Приходит момент, когда непрофессионализм прорывает плотину. Видимо, в ситуации с пресс-службой МО и вокруг министра обороны это и произошло".

Перезагрузить Кабмин и так собирались, напоминает эксперт. Но мы уже увидели некоторые ротации, которые стали своеобразной "оплатой" за голоса в парламенте в поддержку бюджета-2021.

"Не исключено, что и портфель главного управленца оборонного ведомства тоже уже кому-то обещан, — говорит Светлана Кушнир. – Давайте не забывать, что Таран, увы, не отстоял расходную часть для оборонного заказа ВСУ. При этом подача кандидатуры на эту должность — исключительная прерогатива главы государства. А у самого Тарана есть сильные противники и соперники в Генштабе. Пока наблюдаем за всем этим... А фальцет... Ну, знаете, когда зажимают пальцы дверью, то и на высокий альт сорваться можно (смеется)".

По мнению Светланы Кушнир, истинную причину попытки смены министра обороны могло бы пояснить посольство США в Украине.

"Именно в преддверии вчерашней встречи временно поверенного Кристины Квин и одного из заместителей главы Офиса президента Романа Машовца, а также одобрения выделения Украине из бюджета США средств на оборонную сферу (что, правда, Трамп уже заблокировал – прим. ред.) поползли кулуарные слухи о скорой отставке Тарана. Заметьте, что на встрече 23 декабря министра обороны не было. И это – знаково", — отмечает эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", депутаты партии "Голос" требуют от президента Украины отправить в отставку министра обороны Андрея Тарана. По мнению нардепов, он не справился со своими должностными обязанностями.





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