Партия "Голос" требует отставки министра обороны Тарана

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Елизавета Черных
Депутаты партии "Голос" требуют от президента Украины отправить в отставку министра обороны Андрея Тарана. По мнению нардепов, он не справился со своими должностными обязанностями.
ФОТО: Из открытых источников
Нардеп "Голоса" Сергей Рахманин высказал позицию партии по поводу деятельности Тарана, подчеркнув, что он должен освободить кресло в Министерстве обороны Украины.
Члены партии также уверяют, что Андрей Таран не несет ответственности за "фактический срыв ряда оборонных контрактов и вполне вероятен срыв Государственного оборонного заказа 2021 года". Более того, в "Голосе" уверены, что за время работы Тарана, сворачиваются реформы оборонного сегмента Украины, что в результате может подрывать национальную безопасность страны в целом.
Депутаты партии" Голос" требуют, чтобы Владимир Зеленский внес в парламент представление к увольнению Андрея Тарана.
Как сообщали "Комментарии" ранее, в Минздраве назвали единственное условие введения локдауна.
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