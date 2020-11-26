Партия "Голос" требует отставки министра обороны Тарана

Депутаты партии "Голос" требуют от президента Украины отправить в отставку министра обороны Андрея Тарана. По мнению нардепов, он не справился со своими должностными обязанностями.

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Нардеп "Голоса" Сергей Рахманин высказал позицию партии по поводу деятельности Тарана, подчеркнув, что он должен освободить кресло в Министерстве обороны Украины.

"Человек, любимой фразой которой является: "Вопрос прорабатывается". Человек, который является автором очень странного приказа о депремировании военнослужащих за огонь в зоне проведения операции Объединенных сил", — высказался Рахманин в адрес министра обороны.

Члены партии также уверяют, что Андрей Таран не несет ответственности за "фактический срыв ряда оборонных контрактов и вполне вероятен срыв Государственного оборонного заказа 2021 года". Более того, в "Голосе" уверены, что за время работы Тарана, сворачиваются реформы оборонного сегмента Украины, что в результате может подрывать национальную безопасность страны в целом.

Депутаты партии" Голос" требуют, чтобы Владимир Зеленский внес в парламент представление к увольнению Андрея Тарана.

Как сообщали "Комментарии" ранее, в Минздраве назвали единственное условие введения локдауна.

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