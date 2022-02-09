Это клинически больные люди: Гордон жестко высказался о руководстве РФ

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Кравцев Сергей
Россия – удивительная страна, потому что в ней до сих пор героями есть Ленин и Сталин. Эти люди своими распоряжениями убивали миллионы людей, а Ленину и Сталину ставят памятники и мощи Ленина до сих пор лежит на Красной площади. Все это происходит с одобрения высшего руководства Кремля. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал известный украинский тележурналист и бизнесмен Дмитрий Гордон.
Дмитрий Гордон. Фото: пресс-служба форума Украина 30
При этом журналист признался, что он сам бывал и на Красной площади, и в Мавзолее.
Гордон отметил, что его не водили в Мавзолей, как многих в школьные годы, он сам ходил, потому что "был сознательным пионером, школьником и комсомольцем".
Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Гордон рассказал, чем закончится для власти история с выполнением Минских соглашений.
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