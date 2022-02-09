Это клинически больные люди: Гордон жестко высказался о руководстве РФ

Россия – удивительная страна, потому что в ней до сих пор героями есть Ленин и Сталин. Эти люди своими распоряжениями убивали миллионы людей, а Ленину и Сталину ставят памятники и мощи Ленина до сих пор лежит на Красной площади. Все это происходит с одобрения высшего руководства Кремля. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал известный украинский тележурналист и бизнесмен Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон. Фото: пресс-служба форума Украина 30

"Фантастика! Еще понятно, что в XX веке такая идеология была, но устроили такое в XXI веке. Вы, российское руководство, живёте в XXI веке. У вас в столице России на главной площади кладбище, там же куча могил революционеров. Вы (Ред. российское руководство) на мощи человека, уничтожившего цвет России, водите смотреть и это в XXI веке. Это диагноз, это клиника. Это клинически больные люди", – возмутился Дмитрий Гордон.

При этом журналист признался, что он сам бывал и на Красной площади, и в Мавзолее.

Гордон отметил, что его не водили в Мавзолей, как многих в школьные годы, он сам ходил, потому что "был сознательным пионером, школьником и комсомольцем".

"Я был в Москве. Я приезжал к дедушке, который жил в Москве, и я ходил в Мавзолей дважды, а потом еще ходил в перестройку туда. Мне очень было интересно туда пойти, потому что понимал, что происходило в нашей стране. А в 2008 году, мы приехали (ред. в Москву) и я еще детей повел в Мавзолей", – рассказал Гордон.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Гордон рассказал, чем закончится для власти история с выполнением Минских соглашений.





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