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Есть ли очередь за портфелем Резникова

Немало разговоров идет о возможном увольнении Алексея Резникова, однако найти ему скорую замену довольно непросто

сегодня, 16:25
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Автор:

Моесеенко Валентина

Причины и последствия коррупционных скандалов января и один из самых громких – с закупками продуктов для армии проанализировал политический обозреватель Юрий Васильченко, пишут "Комментарии".

Есть ли очередь за портфелем Резникова

Кто может заменить действующего Министра обороны Украины

Реакция Министра обороны Алексея Резникова на разоблачение сделок его подшефных стала ошибочной – каких-либо оправданий общество сейчас не воспринимает. Но он стал "хромой уткой", однако от отставки его спасает два момента. Первый – Министр обороны должен представлять Украину на февральском заседании в формате Рамштайн и замена Резникова прямо сейчас кем-то другим может осложнить важный процесс непрерывной поставки оружия. Второй момент – в кадровом резерве действующей власти нет надежной фигуры, способной заменить действующего министра.


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Глава "слуг" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал имя преемника Резникова – Кирилла Буданова, а нынешнего министра "перевел" на должность руководителя Минстратегпрома. Спешка Арахамии всех удивила. Да даже если речь идет о назначении Буданова, то об этом не стоит сообщать на весь мир. Да и не факт, что самому Буданову сейчас нужен такой портфель. Он возглавляет военную разведку, к деятельности этого важного звена в обороне нашего государства вопросов не возникает.

"А то, что руководитель ГУР заметен в СМИ, можно рассматривать как составляющую его профессиональной деятельности. Заявления типа "освободим Крым к лету" – не бравада и не переоценка наших сил. Такие сигналы, прежде всего, направлены не на украинскую аудиторию, а на западную, чтобы отдельные деятели не мечтали вынести деоккупацию Крыма за скобки. А также на русский, чтобы россияне понимали – все украденные украинские территории придется отдать, так что пора избавляться от недвижимости в Крыму и убегать", — объясняет Васильченко.

По словам политического обозревателя, сейчас найти достойную замену самому Буданову – тоже задача не из простых. Да и вообще, отставка руководителя ГУР в преддверии прогнозируемой эскалации военных действий выглядит нелогичным шагом. Есть еще один нюанс – Буданову придется увольняться с военной службы, ведь согласно действующему украинскому закону Минобороны возглавляет гражданское лицо. Как и в странах НАТО.

"Можно предположить, что Банковая попытается убедить партнеров, что во время войны министр обороны может быть военным. И под Буданова изменят закон. Однако это плохой вариант: Киев рискует поругаться с друзьями, от финансовой и военно-технической помощи которых очень зависим", — говорит Юрий Васильченко.

К тому же этот нюанс касается кого-либо из действующих военных. В соцсетях появились предположения, что место Резникова может занять и генерал, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Объясняются двумя моментами. Во-первых, таким образом, удастся развести сферы влияния Валерия Залужного и Александра Сырского. Здесь упоминаются прошлогодние разговоры о якобы трении между двумя военачальниками. Разговоры сразу прекратились, как только Валерий Залужный опроверг наличие конфликта.

"Похоже, кто-то запускает второй сезон сериала "Ссора генералов", – предполагает обозреватель. — Во-вторых, у командующего Сухопутными войсками положительный имидж среди наших партнеров. В западной печати неоднократно публиковались статьи о его военном таланте. Но Сырскому придется уходить с военной службы. Разумно ли терять качественных военачальников ради того, чтобы спустить на тормозах историю с сомнительными закупками для нужд армии? Ответ очевиден – нет".

Что касается потенциального будущего Министра обороны, то встречается и фамилия заместителя Андрея Ермака в ОП Романа Машовца. Он – гражданский, раньше был военным. Так что в случае такого назначения упомянутый закон не будут нарушаться.

"Но и здесь есть замечания. Во-первых, новому министру нужно время, чтобы глубоко войти в курс дел. На этом должностном лице сейчас сконцентрировано очень многое и очень много ответственности. Во-вторых, такая кандидатура должна выглядеть убедительной для партнеров, они должны увидеть эффективного менеджера. Как это сделать за короткое время, сказать сложно. В-третьих, внутри страны фигура Машовца может вызвать оговорку из-за работы в президентском Офисе", — говорит Юрий Васильченко.

Ситуация с возможной заменой Резникова проявила несколько проблем. Первая: нужно найти кандидата, который потянет тяжелую телегу в Минобороны и при этом страна не потеряет качественного военного. Вторая: после скандала с закупками кандидат в министры обороны должен для наших партнеров выглядеть очень убедительным. Третья проблема: мало кадровая скамья запасных.

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