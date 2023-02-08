Есть ли очередь за портфелем Резникова

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Моесеенко Валентина
Причины и последствия коррупционных скандалов января и один из самых громких – с закупками продуктов для армии проанализировал политический обозреватель Юрий Васильченко, пишут "Комментарии".
Кто может заменить действующего Министра обороны Украины
Реакция Министра обороны Алексея Резникова на разоблачение сделок его подшефных стала ошибочной – каких-либо оправданий общество сейчас не воспринимает. Но он стал "хромой уткой", однако от отставки его спасает два момента. Первый – Министр обороны должен представлять Украину на февральском заседании в формате Рамштайн и замена Резникова прямо сейчас кем-то другим может осложнить важный процесс непрерывной поставки оружия. Второй момент – в кадровом резерве действующей власти нет надежной фигуры, способной заменить действующего министра.
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Глава "слуг" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал имя преемника Резникова – Кирилла Буданова, а нынешнего министра "перевел" на должность руководителя Минстратегпрома. Спешка Арахамии всех удивила. Да даже если речь идет о назначении Буданова, то об этом не стоит сообщать на весь мир. Да и не факт, что самому Буданову сейчас нужен такой портфель. Он возглавляет военную разведку, к деятельности этого важного звена в обороне нашего государства вопросов не возникает.
По словам политического обозревателя, сейчас найти достойную замену самому Буданову – тоже задача не из простых. Да и вообще, отставка руководителя ГУР в преддверии прогнозируемой эскалации военных действий выглядит нелогичным шагом. Есть еще один нюанс – Буданову придется увольняться с военной службы, ведь согласно действующему украинскому закону Минобороны возглавляет гражданское лицо. Как и в странах НАТО.
К тому же этот нюанс касается кого-либо из действующих военных. В соцсетях появились предположения, что место Резникова может занять и генерал, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Объясняются двумя моментами. Во-первых, таким образом, удастся развести сферы влияния Валерия Залужного и Александра Сырского. Здесь упоминаются прошлогодние разговоры о якобы трении между двумя военачальниками. Разговоры сразу прекратились, как только Валерий Залужный опроверг наличие конфликта.
Что касается потенциального будущего Министра обороны, то встречается и фамилия заместителя Андрея Ермака в ОП Романа Машовца. Он – гражданский, раньше был военным. Так что в случае такого назначения упомянутый закон не будут нарушаться.
Ситуация с возможной заменой Резникова проявила несколько проблем. Первая: нужно найти кандидата, который потянет тяжелую телегу в Минобороны и при этом страна не потеряет качественного военного. Вторая: после скандала с закупками кандидат в министры обороны должен для наших партнеров выглядеть очень убедительным. Третья проблема: мало кадровая скамья запасных.
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