Еще один депутат сложит мандат: какая причина

Народный депутат, сопредседатель депутатской группы "Восстановление Украины" в Верховной Раде Максим Ефимов заявил, что слагает депутатские полномочия. Об этом Ефимов сообщил на своей странице в Facebook, пишет портал "Комментарии".

Ефимов решил отказаться от депутатского мандата. Фото из открытых источников

Парламентарий сообщил, что планирует сосредоточиться на вопросах обороны Краматорского общества, которое он представляет, а потому решил прекратить свою деятельность в ВРУ.

Он отметил, что с первого дня великой войны команда Краматорского городского совета в режиме 24/7 организует жизнедеятельность общины.

"В сотрудничестве с областными властями и тысячами горожан мы построили ключевой прифронтовой узел страны. Он стал пристанищем для десятков тысяч гражданских переселенцев. Хабом, который обеспечивает потребности наших военных", – рассказал Максим Ефимов.

По его словам, команда максимально вовлечена в процессы сохранения промышленного и экономического потенциала Краматорска, в частности, занимается релокацией мощностей и обустройством на новых местах специалистов.

"Эти усилия не оставляют времени на что-то другое. В том числе и на депутатскую деятельность. В условиях войны она требует много усилий. Их, скажу откровенно, не хватает, и они не всегда результативны. Я никогда не занимался имитациями. Не воспринимаю условностей и всегда настроен на результат. Именно поэтому объявляю о сложении полномочий депутата Верховной Рады Украины", – заявил Максим Ефимов.

Ефимов заверил, что соответствующее решение позволит ему сосредоточиться на вопросах защиты родного Краматорского общества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рабочая группа Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработала уже два новых законопроекта о мобилизации в Украине. Один из них касается соцзащиты военных, а другой будет нацелен на усовершенствование самого процесса мобилизации и прохождения военной службы.

