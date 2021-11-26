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Ермаку придется провести несколько дней на допросе в ГБР

Государственное бюро расследований планирует на днях допросить главу Офиса президента Андрея Ермака относительно подготовки спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и ее срыву

сегодня, 08:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Государственное бюро расследований планирует на днях вызвать главы Офиса президента Андрея Ермака на допрос по делу о "вагнеровцах". При этом в ГБР отмечают, что пока что у них нет каких-то фактов о том, что именно Ермак причастен к срыву спецоперации по захвату российских боевиков, воевавших на Донбассе. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказал и.о. главы ГБР главы ГБР Алексей Сухачев.

Ермаку придется провести несколько дней на допросе в ГБР

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

По словам Сухачева, у следствия нет никаких доказательств, подтверждающих, что спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" не удалось реализовать именно из-за вмешательства Андрей Ермака.

В ГБР также сообщили, что спустя несколько дней будут вызывать Ермака на допрос. Не сделали это оперативно после того, как появилась информация о возможном его причастии к срыву спецоперации в связи с тем, что должны быть переданы все материалы от правоохранительных органов. После чего можно начинать работу.

Алексей Сухачев добавил, о том, что Андрея Ермака вызвали на допрос в ГБР он сам сообщит обществу, если посчитает это нужным. 

Касательно возможного допроса главы государства и.о. руководителя ГБР заявил, что следователь имеет право вызвать абсолютно любого человека на допрос и президент в этом перечне не может быть как исключение.

Читайте также на портале "Комментарии" – на Банковой уверены, что итоги расследования Bellingcat свидетельствуют, что власти не причастны к срыву спецоперации по "вагнеровцам". В экспертных же кругах, наоборот, считают, что власти, в частности главе ОП Ермаку, придется серьезно постараться, чтобы доказать свою непричастность к возможному срыву спецоперации.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YurK0W5j_n4
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