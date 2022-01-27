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Первое заседание ТКГ по Донбассу в 2022 году: посол ОБСЕ отметил положительный эффект

На заседании ТКГ по Донбассу представители ОРДЛО заявили, что пока не готовы открыть КПВВ

сегодня, 08:40
Автор:

Козлова Альбіна
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26 января, в среду, на первом в 2022 году заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) прошло обсуждение инициативы депутатов Госдумы по ОРДЛО, вопроса установления режима тишины и других важных проблем. Об этом сообщают в пресс-службе украинской делегации в ТКГ.

Первое заседание ТКГ по Донбассу в 2022 году: посол ОБСЕ отметил положительный эффект

Донецкая область, фото из открытых источников

В ходе заседания Рабочей группы по безопасности и ТКГ посол ОБСЕ Микко Киннунен отметил положительный эффект, заключающийся в уменьшении количества обстрелов на 75%. Этого удалось добиться благодаря обсуждению необходимости введения режима прекращения огня в декабре 2021 года. Тогда участники консультаций высказались за соблюдение соответствующих мер.

Однако полностью обстрелы не прекратились и это продолжает наносить ущерб инфраструктуре, жизни и здоровью украинских гражданских граждан и военных. Поэтому Рабочая группа будет трудиться над разработкой дополнений к договоренностям, одобренным от 22.07.2020.

Украинская делегация предоставила предложения по процедуре поиска без вести пропавших граждан в ОРДЛО и территориях, которые контролирует Украина. Также во время заседания обсудили, как реализовать противоминную деятельность, предусмотренную выводами Парижского саммита в Нормандском формате.

Украинская делегация стремится открыть контрольно-пропускные пункты въезда/выезда (КПВВ) Счастье (зеркальный на Луганск), о чем и было заявлено. Это предложение отклонила другая сторона. Там подчеркнули, что нужно одновременно тогда открывать КПВВ Счастье (на НКТУ – Луганск) и Золотое (на НКТУ – Первомайское). Похоже, что к этому ОРДЛО не готовы.

Также участники обсуждали вопросы проведения дополнительных выплат маломобильным лицам и каким образом будут возобновлены социально-экономические связи после прекращения обстрелов. В сфере экологии на заседании говорили о том, возможен ли приезд инспекторов Международного агентства по атомной энергии на неподконтрольные территории для проведения исследований уровня загрязнения. Также участники консультаций побеседовали о том, что нужно сделать для продолжения деятельности экспертов, занимающихся проблемой затопления угольных шахт в регионе.

Представитель от России в ТКГ Борис Грызлов подчеркнул, что на фоне обращения депутатов о признании "ЛДНР", Россия все же намерена сотрудничать для выполнения Минских Соглашений и остается им верна.

Как сообщал портал "Комментарии", министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Le Figaro рассказал о ситуации на Востоке Украины и попытках дипломатов разрешить конфликт мирным путем.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
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