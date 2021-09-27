Элитные дома и машины: эксперт рассказал, как за два года «слугам народа» удалось улучшить свое положение

За два года своего депутатства нардепы "Слуги народа" (СН) существенно улучшили свое материальное состояние. Члены его фракции "Слуга народа" в парламенте за эти два года приобрели люксовые автомобили на сумму более 20 млн гривен, 12 элитных квартир в столице и более 25 земельных участков в не менее элитных поселках под Киевом. Об этом в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" рассказал политический аналитик Павел Нусс.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Он отмечает, в то время, пока власть Зеленского доводит украинцев до тотальной нищеты, члены фракции СН в парламенте за эти два года существенно улучшили свое состояние.

"Нет. Даже не так. Точнее сказать, что эти члены даже не соизволили честно задекларировать на свое имя эти приобретения, а действовали по традиционной схеме – через своих ближайших родственников, жен, мам, сыновей, бабушек и так далее. Вот, например, Богдан Еременко, который перед получением статуса народного депутата занимался общественной деятельностью. Так вот, его жена прикупила Volvo за 1 млн гривен. Это не мои фантазии. Это анализ деклараций Комитетом избирателей Украины (КИУ). И это не конец", – написал Павел Нусс.

Аналитик добавляет, приведенные данные о покупках членов семей нардепов от "слуг народа" являются дополнительными, потому что предварительное исследование КИУ показало, что на протяжении "коронавирусного" 2020-го 97 нардепов партии Владимира Зеленского также задекларировали приобретения ценного имущества – они приобрели 20 квартир, 67 земельных участков и 74 автомобиля.

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