Элитные дома и машины: эксперт рассказал, как за два года «слугам народа» удалось улучшить свое положение

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Кравцев Сергей
За два года своего депутатства нардепы "Слуги народа" (СН) существенно улучшили свое материальное состояние. Члены его фракции "Слуга народа" в парламенте за эти два года приобрели люксовые автомобили на сумму более 20 млн гривен, 12 элитных квартир в столице и более 25 земельных участков в не менее элитных поселках под Киевом. Об этом в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" рассказал политический аналитик Павел Нусс.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Он отмечает, в то время, пока власть Зеленского доводит украинцев до тотальной нищеты, члены фракции СН в парламенте за эти два года существенно улучшили свое состояние.
Аналитик добавляет, приведенные данные о покупках членов семей нардепов от "слуг народа" являются дополнительными, потому что предварительное исследование КИУ показало, что на протяжении "коронавирусного" 2020-го 97 нардепов партии Владимира Зеленского также задекларировали приобретения ценного имущества – они приобрели 20 квартир, 67 земельных участков и 74 автомобиля.
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