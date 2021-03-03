Эксперт прокомментировал контракт «Укроборонпрома» с Пакистаном на ремонт танков

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Ольга Чародий
Концерн Укроборонпром подписал с Вооруженными силами
Пакистана контракт на $85,6 млн на ремонт парка танков Т-80УД. Подписание
контракта состоялось в ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 в ОАЭ.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт по Ближнему Востоку Национального института
стратегических исследований Николай Замикула рассказывает: "Сотрудничество со
странами Исламского мира в сфере продажи продукции ОПК – важное направление для
Украины. Ближний Восток остается перспективным рынком вооружения. Конфликтность
региона актуализирует перед ближневосточными странами задачу повышения
боеспособности национальных вооруженных сил".
При этом, подчеркивает эксперт, несмотря на
декларируемые цели относительно развития собственных оборонно-промышленных
комплексов, эти страны в основном полагаются на экспорт военной продукции.
Впрочем, имеются и объективные подводные камни на пути продвижения интересов украинского ОПК на Ближнем Востоке.
По его мнению, для усиления позиций Украины на
региональном рынке вооружений необходимо принимать во внимание специфику
системы государственного управления, характерную для многих ближневосточных
стран.
Такая поддержка выводит переговоры на новый уровень,
и явно повышает акции украинского ОПК в глазах потенциальных клиентов, уверен
эксперт.
С другой стороны, нельзя забывать и о
геополитическом балансе сил. Сотрудничество в сфере военных поставок нельзя
планировать, исходя лишь из экономической выгоды.
Николай Замикула поясняет: "Необходимо принимать во
внимание возможную реакцию третьих стран на действия в этом направлении.
Особенно это актуально для Ближнего Востока, где несколько стран (Турция,
Саудовская Аравия, Иран) сошлись в борьбе за региональное лидерство, и при этом
в регионе имеют свои интересы глобальные игроки. Например, активизация
сотрудничества с Турецкой Республикой, которое мы наблюдаем в последнее время,
может открыть двери для поставок украинской продукции региональным партнерам
Анкары. В то же время нужно рационально оценивать риски для украино-турецких
отношений при продаже вооружения арабским соперникам Турции, с которыми она
вступает в прокси-конфликт на территории Ливии. Также очевидно, что Украина не
заинтересована в военном сотрудничестве со странами, которые выступают
оппонентами Запада – такими как Иран".
Необходимо иметь в виду и критическую позицию Европы по отношению к отдельным военным операциям, проводимым в регионе – например, действиям арабской коалиции в Йемене. Поставки арабам вооружения, которое может привести к росту числа жертв среди мирного населения этой страны, может негативно повлиять на имидж Украины среди европейского сообщества, предупреждает эксперт.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, предусматривающий реформу "Укроборонпрома". Теперь предприятие из Государственного концерна превратится в акционерное общество. Эксперты оценили эту идею для портала "Комментарии".
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