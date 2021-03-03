Эксперт прокомментировал контракт «Укроборонпрома» с Пакистаном на ремонт танков

Концерн Укроборонпром подписал с Вооруженными силами Пакистана контракт на $85,6 млн на ремонт парка танков Т-80УД. Подписание контракта состоялось в ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 в ОАЭ.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Эксперт по Ближнему Востоку Национального института стратегических исследований Николай Замикула рассказывает: "Сотрудничество со странами Исламского мира в сфере продажи продукции ОПК – важное направление для Украины. Ближний Восток остается перспективным рынком вооружения. Конфликтность региона актуализирует перед ближневосточными странами задачу повышения боеспособности национальных вооруженных сил".

При этом, подчеркивает эксперт, несмотря на декларируемые цели относительно развития собственных оборонно-промышленных комплексов, эти страны в основном полагаются на экспорт военной продукции.

"Высокая платежеспособность ближневосточных клиентов – таких как богатые монархии Персидского залива – делает их чрезвычайно интересными партнерами для развития устойчивых связей, – уверен Николай Замикула. – Украина в свою очередь представляет интерес в качестве поставщика из-за ее актуального позиционирования на рынке (в условиях российской агрессии отечественный ОПК активизировал свою деятельность и может предложить проверенную в бою продукцию) и умелого использования советского наследия (многие страны региона и сегодня ориентируются на советское и постсоветское вооружение)".

Впрочем, имеются и объективные подводные камни на пути продвижения интересов украинского ОПК на Ближнем Востоке.

"Наша страна работает в том же сегменте рынка, что и Россия, которая всеми силами старается обезопасить себя от потенциальной конкуренции. При этом стоит иметь в виду, что торговля продукцией ОПК очень сильно завязана на политических отношения между странами – и Москва использует этот фактор для продвижения своих интересов. Военное сотрудничество с РФ зачастую является частью пакетных договоренностей по широкому круг вопросов, декларацией пророссийской ориентации отдельных стран и режимов. В то время как Киеву приходится уповать на честную конкурентную борьбу. Против Украины в некоторых случаях играет и история ее работы в регионе – например, скандалы вокруг выполнения контракта на поставку вооруженным силам Ирака БТР-4. Несмотря на наличие множества перспективных проектов и разработок, у потенциальных клиентов могут присутствовать сомнения относительно способности украинских предприятий вовремя и на высоком уровне выполнить контракты", — поясняет эксперт.

По его мнению, для усиления позиций Украины на региональном рынке вооружений необходимо принимать во внимание специфику системы государственного управления, характерную для многих ближневосточных стран.

"Она состоит в доминирующей роли лидера (в некоторых случаях – абсолютного монарха) в процессе принятия решений, — подчеркивает Николай Замикула. – В этих условиях продвижение украинской военной продукции на Ближний Восток должно сопровождаться всесторонней поддержкой государственной власти Украины. Участие в переговорном процессе, лоббирование интересов и предоставление гарантий со стороны первых лиц относительно способности украинских предприятий выполнить взятые на себя обязательства – важный момент при заключении соглашений с ближневосточными партнерами".

Такая поддержка выводит переговоры на новый уровень, и явно повышает акции украинского ОПК в глазах потенциальных клиентов, уверен эксперт.

"Также важно заручиться помощью членов евроатлантического содружества в вопросах поставок вооружения на Ближний Восток. Необходимо четко показать, что Украина не выступает конкурентом тем же США – так как работает в другом сегменте рынка. Однако она может послужить интересам Вашингтона, потеснив РФ в регионе – особенно если американцы выступят лоббистами украинской продукции перед своими традиционными ближневосточными союзниками", — акцентирует Николай Замикула.

С другой стороны, нельзя забывать и о геополитическом балансе сил. Сотрудничество в сфере военных поставок нельзя планировать, исходя лишь из экономической выгоды.

Николай Замикула поясняет: "Необходимо принимать во внимание возможную реакцию третьих стран на действия в этом направлении. Особенно это актуально для Ближнего Востока, где несколько стран (Турция, Саудовская Аравия, Иран) сошлись в борьбе за региональное лидерство, и при этом в регионе имеют свои интересы глобальные игроки. Например, активизация сотрудничества с Турецкой Республикой, которое мы наблюдаем в последнее время, может открыть двери для поставок украинской продукции региональным партнерам Анкары. В то же время нужно рационально оценивать риски для украино-турецких отношений при продаже вооружения арабским соперникам Турции, с которыми она вступает в прокси-конфликт на территории Ливии. Также очевидно, что Украина не заинтересована в военном сотрудничестве со странами, которые выступают оппонентами Запада – такими как Иран".

Необходимо иметь в виду и критическую позицию Европы по отношению к отдельным военным операциям, проводимым в регионе – например, действиям арабской коалиции в Йемене. Поставки арабам вооружения, которое может привести к росту числа жертв среди мирного населения этой страны, может негативно повлиять на имидж Украины среди европейского сообщества, предупреждает эксперт.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, предусматривающий реформу "Укроборонпрома". Теперь предприятие из Государственного концерна превратится в акционерное общество. Эксперты оценили эту идею для портала "Комментарии".

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