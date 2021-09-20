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Эксперты предрекают скорую отставку замглавы ОПУ Смирнова

Эксперты заявляют, что чиновник вовсе не был заинтересован в качественном реформировании судебной системы

сегодня, 21:43
Автор:

Станислав Молчанов

 Заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов вскоре может лишиться своей должности из-за отсутствия прогресса в судебной реформе, которую он курирует. Речь об этом идет в статье "Смирнова — в отставку? Эксперты поделились мнениями", опубликованной изданием "Голос".

Эксперты предрекают скорую отставку замглавы ОПУ Смирнова

Андрей Смирнов (фото с открытых источников)

"Эксперты сходятся во мнении, что Смирнов не справился и надобность его участия в процессе просто отпала – результатов нет. Смирнова брали как профи, как юриста, но навыков оказалось недостаточно для работы в верхушке государственной системы – адвокатура не госуправление, а несколько неудачных попыток на выборах отыграть роль депутата облсовета и даже нардепа – не слишком богатый опыт. В итоге спустя два года его каденции улучшений – ноль. За все время его работы так и не поступило адекватных решений по реформированию системы. И теперь все чаще звучат заявления, что назначение Смирнова изначально было ошибкой", — говорится в публикации.

Автор отмечает, что А.Смирнову четко ставились задачи по качественному изменению положения в украинских судах.

"Судебная система закапсулирована, закрыта – ее участники работают сами на себя, используя закон в борьбе с законом, считают эксперты. Работают на самообогащение и самоутверждение. Разобраться с "неподкупными" жрецами Фемиды уже давно призывает Запад, но до сих пор никаких подвижек не было. И это одна из проблем, которую должен был решить Смирнов, задачей которого было обеспечить реформирование системы", — отмечает он.

Вместе с тем, эксперты считают, что А.Смирнов и вовсе не был заинтересован в качественном реформировании судебной системы.

"Смотрящий за судами не только не справился, хуже – он объективно не заинтересован во введении реформы, по которой он перестает быть смотрящим. Если он уйдет, то на его место придет  тот, кто будет делать, то же самое. С политологической точки зрения административный орган в лице Смирнова никакой реформы не будет проводить, если она повлечет  потерю власти над судебной системой. А сейчас происходит  скорее имитация – они не знают, как коммерциализировать судебную реформу", — убежден руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Виктор Небоженко.

Автор публикации также напоминает, что А.Смирнов стал фигурантом уголовного производства по делу о незаконном вмешательстве в работу правоохранительных органов со стороны ОПУ.

"Хорошая" рекомендация для реформатора системы правосудия. Из более свеженького – недоумение в сети также вызвало и сотрудничество адвоката Анатолия Шария, подозреваемого в госизмене, Елены Льошенко с Офисом Президента в лице Смирнова, которых неоднократно видели вместе. Но в любом случае, факт остается фактом – результатов нет и надобности в присутствии замглавы ОП тоже. Так что под заявлением с именем Андрея Смирнова вот-вот  может лечь президентская подпись", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что руководителя Минэнерго Германа Галущенко могут освободить осенью, — СМИ .


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Источник: https://golos.ua/publikatsii/smyrnova-v-otstavku-eksperty-podelylys-mnenyyamy
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