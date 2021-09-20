Эксперты предрекают скорую отставку замглавы ОПУ Смирнова

Заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов вскоре может лишиться своей должности из-за отсутствия прогресса в судебной реформе, которую он курирует.
Речь об этом идет в статье "Смирнова — в отставку? Эксперты поделились мнениями",
опубликованной изданием "Голос".
Андрей Смирнов (фото с открытых источников)
"Эксперты сходятся во мнении, что Смирнов не справился и надобность
его участия в процессе просто отпала – результатов нет. Смирнова брали как профи,
как юриста, но навыков оказалось недостаточно для работы в верхушке государственной
системы – адвокатура не госуправление, а несколько неудачных попыток на выборах
отыграть роль депутата облсовета и даже нардепа – не слишком богатый опыт. В итоге
спустя два года его каденции улучшений – ноль. За все время его работы так и не
поступило адекватных решений по реформированию системы. И теперь все чаще звучат
заявления, что назначение Смирнова изначально было ошибкой", — говорится в
публикации.
Автор отмечает, что А.Смирнову четко ставились задачи по качественному
изменению положения в украинских судах.
"Судебная система закапсулирована, закрыта – ее участники работают
сами на себя, используя закон в борьбе с законом, считают эксперты. Работают на
самообогащение и самоутверждение. Разобраться с "неподкупными" жрецами Фемиды уже
давно призывает Запад, но до сих пор никаких подвижек не было. И это одна из проблем,
которую должен был решить Смирнов, задачей которого было обеспечить реформирование
системы", — отмечает он.
Вместе с тем, эксперты считают, что А.Смирнов и вовсе не был заинтересован
в качественном реформировании судебной системы.
"Смотрящий за судами не только не справился, хуже – он объективно
не заинтересован во введении реформы, по которой он перестает быть смотрящим. Если
он уйдет, то на его место придет тот, кто
будет делать, то же самое. С политологической точки зрения административный орган
в лице Смирнова никакой реформы не будет проводить, если она повлечет потерю власти над судебной системой. А сейчас
происходит скорее имитация – они не знают,
как коммерциализировать судебную реформу", — убежден руководитель социологической
службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины
Виктор Небоженко.
Автор публикации также напоминает, что А.Смирнов стал фигурантом
уголовного производства по делу о незаконном вмешательстве в работу правоохранительных
органов со стороны ОПУ.
"Хорошая" рекомендация для реформатора системы правосудия.
Из более свеженького – недоумение в сети также вызвало и сотрудничество адвоката
Анатолия Шария, подозреваемого в госизмене, Елены Льошенко с Офисом Президента в
лице Смирнова, которых неоднократно видели вместе. Но в любом случае, факт остается
фактом – результатов нет и надобности в присутствии замглавы ОП тоже. Так что под
заявлением с именем Андрея Смирнова вот-вот
может лечь президентская подпись", — подытожил он.
Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что руководителя Минэнерго Германа Галущенко могут освободить осенью, — СМИ .
Читайте Комментарии в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.