Эксперт: власти разделились – одни говорят о наступлении РФ, другие – о том, что причин для паники нет

Буквально в один день вчера вышло несколько противоречащих новостей. Премьер Шмыгаль говорит, ссылаясь в том числе и на украинскую разведку, что мы обеспокоены, но признаков возможного наступления россиян нет. А вот руководитель украинской разведки Буданов говорит, что у него есть все признаки того, что россияне могут напасть в январе-феврале. А спикер украинской делегации в ТКГ Арестович заявил, что россияне нападут 25 декабря – на католически-протестантское рождество, пока союзники будут праздновать. Отсюда складывается ощущение, что в Офисе президента разные этажи никак не координируют деятельность между собой. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Виктор Бобыренко.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, тут сами собой напрашиваются несколько версий. Первая – пока у Зеленского праздновали 50-летие главы Офиса президента – все явно махнули на работу. Вторая версия – это наоборот – четко скоординированная деятельность. Вбрасываются разные месседжи, чтобы запутать общество. Делается это для того, чтобы эксперты говорили о разных версиях будущего, а не об историческом скандале с "вагнергейтом", отголоски которого еще дадут о себе знать.

"Но я поклонник первой версии: "Все смешалось в доме Облонских". Перманентный хаос – основа тактики Зе-команды. Когда вы слышите три версии – вы не знаете, какая действительна. Арахамия прав? Зеленский и Офис все время лгут, чтобы враг не догадался о истинных намерениях? Вот беда только в том, что лгут и нам. Значит и общество для ОП – враг?", – отметил Виктор Бобыренко.

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