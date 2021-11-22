logo

BTC/USD

57534.60

ETH/USD

4208.96

LTC/USD

216.60

USD/UAH

26.82

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Эксперт: власти разделились – одни говорят о наступлении РФ, другие – о том, что причин для паники нет
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт: власти разделились – одни говорят о наступлении РФ, другие – о том, что причин для паники нет

На Банковой не могут выйти с единой позицией - стоит ли ждать вторжения России

сегодня, 11:20
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Буквально в один день вчера вышло несколько противоречащих новостей. Премьер Шмыгаль говорит, ссылаясь в том числе и на украинскую разведку, что мы обеспокоены, но признаков возможного наступления россиян нет. А вот руководитель украинской разведки Буданов говорит, что у него есть все признаки того, что россияне могут напасть в январе-феврале. А спикер украинской делегации в ТКГ Арестович заявил, что россияне нападут 25 декабря – на католически-протестантское рождество, пока союзники будут праздновать. Отсюда складывается ощущение, что в Офисе президента разные этажи никак не координируют деятельность между собой. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Виктор Бобыренко.

Эксперт: власти разделились – одни говорят о наступлении РФ, другие – о том, что причин для паники нет

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, тут сами собой напрашиваются несколько версий. Первая – пока у Зеленского праздновали 50-летие главы Офиса президента – все явно махнули на работу. Вторая версия – это наоборот – четко скоординированная деятельность. Вбрасываются разные месседжи, чтобы запутать общество. Делается это для того, чтобы эксперты говорили о разных версиях будущего, а не об историческом скандале с "вагнергейтом", отголоски которого еще дадут о себе знать.

"Но я поклонник первой версии: "Все смешалось в доме Облонских". Перманентный хаос – основа тактики Зе-команды. Когда вы слышите три версии – вы не знаете, какая действительна. Арахамия прав? Зеленский и Офис все время лгут, чтобы враг не догадался о истинных намерениях? Вот беда только в том, что лгут и нам. Значит и общество для ОП – враг?", – отметил Виктор Бобыренко.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кулеба рассказал, от чего зависит вероятность нового наступления России.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/bobyrenko/posts/4538089112965497
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!