Эксперт: с сегодняшнего дня маятник политических событий шатнется в противоположную сторону

С сегодняшнего дня маятник политических событий в Украине шатнется в противоположную сторону. На смену неделе российско-западных переговоров приходит неделя внутриполитической борьбы, которая сейчас очень неуместна, но, к сожалению, действительно неизбежна. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook политический обозреватель и эксперт Владимир Горбач.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото:REUTERS

Эксперт отмечает, на обвинение пятого президента Украины Петра Порошенко в государственной измене в перспективе может отвечать уже шестой президент. Ну и те, кто его на это вразумил.

"На прояснение этого вопроса у нас есть несколько недель. От очередной волны русского нашествия нас спасет только срочная зачистка властных коридоров от вражеской агентуры – группировка сил врага, сформированная им на нашей территории для ведения гибридной войны по 4 операционным линиям: политической, экономической, информационной и военной. Ближайшие недели помогут понять кто есть кто, даже тем, кто еще не понял или понял ложно. И возвращение Порошенко может запустить этот процесс" – прокомментировал Владимир Горбач.

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