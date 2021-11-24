«Если ты хочешь быть человеком слова…»: Разумков напомнил о главном обещании Зеленского

Как передает издание "Комментарии", бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире канала "НАШ" заявил, что собрался принимать участие в выборах президента Украины, но пока держит интригу, отказываясь внятно сказать – пойдет на выборы, как рядовой гражданин, выбирая за кого же проголосовать или же сам будет выдвигать свою кандидатуру в президенты. При этом Разумков напомнил, что Владимир Зеленский пред выборами президента четко заявлял, что идет на один срок.

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

В студии телеканала "НАШ" зашел разговор о президентских рейтингах. Дмитрий Разумков стартовал весьма неплохо и по социологическим данным у него 8,8% поддержки украинцев пятая позиция в общем рейтинге. Отвечая на вопрос ведущих, будет ли Разумков выдвигаться на предстоящих президентских выборах, экс-спикер ВР заявил: "Я во всех выборах участвовал. Не буду нарушать эту традицию".

Рассуждая теоретически о втором туре выборов президента Разумков отметил, что самые большие шансы там оказаться у действующего президента. Потому как он в рейтинге по всем социологическим опросам пока что на первом месте. При этом, говоря о возможном решении Владимира Зеленского пойти на второй срок Дмитрий Разумков напомнил об обещании Владимира Зеленского идти на один срок.

"В любом случае то, что ты обещаешь ты должен выполнять. И не только в политике, а в жизни в принципе. Ты, если хочешь быть человеком слово, то ты должен отвечать за свои слова", – отметил Дмитрий Разумков.

Читайте также на портале "Комментарии" — Разумков рассказал, откуда взял деньги на построение партии.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!