Эксперт разоблачил партию Медведчука: ОПЗЖ – главный лоббист интересов Китая в Украине

Решение президента Владимира Зеленского ввести безвизовый режим с Китаем и курс на сближение с КНР было принято под влиянием прокремлевских сил. Такое заявление в интервью изданию "Апостроф" сделал главный координатор грантовой организации FreeHongKongCentre Артур Харитонов.

"Безусловно, решение о безвизе с Китаем и общем сближении с ним было принято под влиянием прокремлевских сил", ‒ заявил координатор грантового движения.

Харитонов аргументировал это тем, что партия Медведчука поставила перед собой цель усилить сотрудничество Украины и КНР по всем стратегическим направлениям.

"ОПЗЖ – это абсолютно прокитайская партия, которая отвечает за лоббизм китайского бизнеса в Украине. Именно они сформировали междепутатскую группу "Один пояс – один путь", которая ставит целью усилить сотрудничество Украины и Китая на всех стратегических уровнях. Фактически это означает интервенцию КНР на все стратегические уровни. Пекин в первую очередь интересуется не нашими яблоками, а тяжелой промышленностью", ‒ пояснил он, добавив, что указанная партия целиком лоббирует интересы Пекина.

В подтверждение своих слов Харитонов привел аргумент, что глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук – это самый цитируемый украинский политик в китайских СМИ.

"Кум Владимира Путина Виктор Медведчук – это, наверное, наиболее цитируемый в китайской прессе украинский политик. Упоминания о нем появляются в Синьхуа (главное правительственное агентство КНР со штаб-квартирой в Пекине. ‒ прим. ред.) и других… практически еженедельно", ‒ резюмировал координатор грантового движения Артур Харитонов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты оценили перспективы назначения первого президента Украины Леонида Кравчука главой Трехсторонней контактной группы.

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