Эксперт разоблачил партию Медведчука: ОПЗЖ – главный лоббист интересов Китая в Украине

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Решение президента
Владимира Зеленского ввести безвизовый режим с Китаем и курс на сближение с КНР
было принято под влиянием прокремлевских сил. Такое заявление в интервью
изданию "Апостроф" сделал
главный координатор грантовой организации FreeHongKongCentre Артур Харитонов.
"Безусловно, решение о безвизе с Китаем и общем сближении с ним было принято под влиянием прокремлевских сил", ‒ заявил координатор грантового движения.
Харитонов аргументировал это тем, что партия Медведчука поставила перед собой цель усилить
сотрудничество Украины и КНР по всем стратегическим направлениям.
"ОПЗЖ – это абсолютно прокитайская партия, которая отвечает за лоббизм китайского бизнеса в Украине. Именно они сформировали междепутатскую группу "Один пояс – один путь", которая ставит целью усилить сотрудничество Украины и Китая на всех стратегических уровнях. Фактически это означает интервенцию КНР на все стратегические уровни. Пекин в первую очередь интересуется не нашими яблоками, а тяжелой промышленностью", ‒ пояснил он, добавив, что указанная партия целиком лоббирует интересы Пекина.
В подтверждение своих слов Харитонов привел аргумент, что глава
политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук – это самый
цитируемый украинский политик в китайских СМИ.
"Кум Владимира Путина Виктор Медведчук – это, наверное, наиболее цитируемый в китайской прессе украинский политик. Упоминания о нем появляются в Синьхуа (главное правительственное агентство КНР со штаб-квартирой в Пекине. ‒ прим. ред.) и других… практически еженедельно", ‒ резюмировал координатор грантового движения Артур Харитонов.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты оценили перспективы назначения первого президента Украины Леонида Кравчука главой Трехсторонней контактной группы.
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