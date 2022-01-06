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Эксперт рассказал, как власть готовится к капитальному наезду на Ахметова

Политический эксперт Карл Волох считает, что шансов у противостоянии Банковой против Ахметова немного

сегодня, 08:17
Автор:

Кравцев Сергей
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В Криворожском горно-металлургическом комбинате ПАО ArcelorMittal Кривой Рог, принадлежащему бизнесмену Ринату Ахметову, заявили, что с 4 января средства на всех счетах компании заблокированы. Свое официальное заявление ArcelorMittal изложила на официальном сайте. Об этом информирует портал "Комментарии". 

Эксперт рассказал, как власть готовится к капитальному наезду на Ахметова

Ринат Ахметов. Фото: ФК Шахтер Донецк

Началась эта история с обращения Офиса генпрокурора к украинским банкам с требованием заблокировать счета, потому как есть решение суда, в котором говорится, что решение принято в рамках расследования о рентных платежах.

Политический эксперт, блогер, обозреватель Карл Волох увидел в такой новости, в первую очередь, политический подтекст. 

"Арселорский кейс – лишь подготовка к капитальному наезду на Ахметова. Там дочисления за руду будут на порядок выше – в десятки миллиардов", – отметил эксперт.

Он добавил, складывается впечатление, что власти реально не понимают, в какую беду они влезают. И, чтобы разобраться, стоит всего лишь вспомнить, как в предыдущем парламенте все депутаты, которых связывали с Ринатом Ахметовым, получили от Путина санкции за то, что Ахметов не согласился объединяться с Виктором Медведчуком. И вот здесь стоит задуматься, если у Ахметова тогда "хватило яиц" отказать Путину, он наберется смелости противостоять сегодняшним наездам?

"А, что будет с бюджетом, если СКМ и Арселормиттал в знак протеста остановят производство и, соответственно, оплату налогов – речь ведь о крупнейших плательщиках? А добавьте сюда войну против Порошенко с его миллионами поклонников – представляете последствия?", – задается вопросом Карл Волох.

Читайте также на портале "Комментарии" — противостояние Банковой и Ахметова обостряется – в дело вступает ГПУ.



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Источник: https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/4541774282617447
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