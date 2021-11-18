Эксперт рассказал, почему Аваков вдруг стал «звездой» телеканалов Ахметова

Ранее непубличный экс-глава МВД Арсен Аваков в последнее время вдруг стремительно ворвался в информационное пространство. Что характерно, именно с телеканалов Рината Ахметова. Сейчас он всюду. На телеканалах Ахметова, страницах престижных изданий, связанных с Ахметовым. Это спланированная и разноплановая пиар-атака, где Аваков должен быть показан как сильный, но справедливый политик. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет политолог Виктор Бобыренко.

Арсен Аваков. Фото: Украинская правда

Эксперт отмечает, при этом Аваков сам по себе не лидер. Очень слабо верится, что он окажется во главе какого-то политического проекта. К тому же с той репутацией, которая есть у бывшего министра МВД, брать его в команду тоже рискованно. Поэтому очень маловероятно, что кто-то из тех лидеров, которые имеют проходной рейтинг, пригласят его в команду. Отсюда напрашивается вывод – Арсена Авакова используют исключительно, как таран.

Виктор Бобыренко отмечает, Аваков интересен тем, что он может посещать разные передачи и рассказывать, какие плохие Порошенко и Зеленский, а он один в белом. В выигрыше от такой тотальной критики тот, кто делает ставку на третью силу. К примеру, на экс-спикера Верховной Рады Разумкова. Поэтому те люди, которые стоят за Разумковым – активно приглашают экс-министр на политические ток-шоу, а не в списки. Но пока что Аваков и этим довольствуется, на большее не претендует.

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