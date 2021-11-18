logo

BTC/USD

59734.41

ETH/USD

4249.32

LTC/USD

220.85

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Эксперт рассказал, почему Аваков вдруг стал «звездой» телеканалов Ахметова
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт рассказал, почему Аваков вдруг стал «звездой» телеканалов Ахметова

Виктор Бобыренко считает, что не стоит ждать появления Авакова в каком-то из политических проектов

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Ранее непубличный экс-глава МВД Арсен Аваков в последнее время вдруг стремительно ворвался в информационное пространство. Что характерно, именно с телеканалов Рината Ахметова. Сейчас он всюду. На телеканалах Ахметова, страницах престижных изданий, связанных с Ахметовым. Это спланированная и разноплановая пиар-атака, где Аваков должен быть показан как сильный, но справедливый политик. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет политолог Виктор Бобыренко.

Эксперт рассказал, почему Аваков вдруг стал «звездой» телеканалов Ахметова

Арсен Аваков. Фото: Украинская правда

Эксперт отмечает, при этом Аваков сам по себе не лидер. Очень слабо верится, что он окажется во главе какого-то политического проекта. К тому же с той репутацией, которая есть у бывшего министра МВД, брать его в команду тоже рискованно. Поэтому очень маловероятно, что кто-то из тех лидеров, которые имеют проходной рейтинг, пригласят его в команду. Отсюда напрашивается вывод – Арсена Авакова используют исключительно, как таран.

Виктор Бобыренко отмечает, Аваков интересен тем, что он может посещать разные передачи и рассказывать, какие плохие Порошенко и Зеленский, а он один в белом. В выигрыше от такой тотальной критики тот, кто делает ставку на третью силу. К примеру, на экс-спикера Верховной Рады Разумкова. Поэтому те люди, которые стоят за Разумковым – активно приглашают экс-министр на политические ток-шоу, а не в списки. Но пока что Аваков и этим довольствуется, на большее не претендует.

Читайте также на портале "Комментарии" — Разумков подтвердил сказанное Аваковым о папках с санкциями за 5 минут до заседания СНБО.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/bobyrenko/posts/4523096747798067
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!