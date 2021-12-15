Эксперт рассказал, комфортно ли вести бизнес в Житомирской области

Директор ЧП мебельная фабрика "Мирт", ЧП "Галекс-Агро" Александр Ющенко рассказал о том, комфортно ли вести бизнес в Житомирской области. Своим мнением он поделился с журналистами портала "Комментарии".

Александр Ющенко. Фото: zt.gov.ua

По словам Александра Ющенка, бизнес сегодня вести легко, если ты – порядочный бизнесмен и такой поддержки, как сегодня, на государственном уровне никогда не было.

"Если взять сектор АПК, то государство компенсирует строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов, реконструкцию залов животноводческих помещений в размере 50% от стоимости без НДС. Есть нишевые культуры: гречка, овес, просо, культивация которых поддерживается государством в размере 5000 гривен на гектар площади", — рассказал Ющенко.

Бизнесмен подчеркнул, что сейчас также есть областные программы, которые поддерживают развитие села.

"Что такое сельское хозяйство? Если это замкнутый цикл, если это не как в холдингах: приехали, посеяли и собрали, а когда есть в селе школа, больница, колхоз, сегодня это фермерские хозяйства, то ты очень себя комфортно чувствуешь. Власть сейчас вообще другая, она изменилась. С предприятий, которые хорошо и долго работают, никто ничего не требует" — подчеркнул Ющенко.

Также большим плюсом Александр Ющенко считает открытие рынка земли. По его словам, это дало уверенность в завтрашнем дне.

Кроме того, Ющенко добавил, что: "Давление со стороны контролирующих органов я не наблюдаю, это не то, что было в 90-е, когда у меня один бизнес работал на то, чтобы отбиваться от взяток, потому что с рэкетом было легче договориться, чем с государственными структурами: пожарные, налоговики. Сейчас такого нет, потому что все умны, имеют доступ к социальным сетям. Можно очень быстро испортить себе авторитет и, соответственно, жизнь".

Полную версию интервью с главой Житомирской ОГА Виталием Бунечко, а также экспертами: Александром Ющенко, Александром Зарицким и Александром Вербицким читайте на нашем сайте.

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