Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, как он стал врагом Коломойскому

Мэр города Днепр Борис Филатов, одержавший победу в рейтинге лучших градоначальников 2021 года на рейтинговой платформе издания "Комментарии", рассказал о том, как он стал врагом Коломойскому. Свое мнение он высказал в интервью порталу "Комментарии".

Борис Филатов - фото из личного архива Б. Филатова

Отвечая на вопрос о своих взаимоотношениях с Игорем Коломойским, Борис Филатов подчеркнул, что никогда не был ему другом.

"Я никогда не был ему другом. Ни его сотрудником, ни членом его команды – как бы упорно мне это ни приписывали в существующих медиа-мифах.", — отметил градоначальник.

Филатов рассказал, что все, к чему прикоснулся Коломойский в родном городе, превратилось в прах. В пример мэр привел ситуацию, которая возникла с аэропортом.

"Понятно, что как городской голова я должен стоять на защите прав людей, которые вручили мне мандат доверия. Когда этот человек монополизировал аэропорт, закрыл небо и начал продавать билеты на авиаперевозки в Киев по цене билетов в Нью-Йорк, очевидно, что я не мог молчать по этому поводу. Дальше уже нашла коса на камень" — рассказал Филатов.

По словам Филатова, в это время Коломойский занял активную позицию в том, чтобы "уволить" его с мэрского кресла.

Кроме того, по словам мэра, во время уже второй каденции Филатова известный миллиардер пытался дискредитировать мэра.

"Во время предвыборной кампании на меня снова лились бесконечные потоки грязи из уст подконтрольных ему медиа", рассказал мэр.

Однако, как отметил Филатов, "результат на выборах доказал, что никакие его попытки дискредитировать меня – не работают. Ведь люди всегда судят по делам".

Полную версию интервью с Борисом Филатовым вы можете прочитать на нашем сайте.

Напомним, ранее на портале "Комментарии" было опубликовано интервью с руководителем Ровенской ОГА Виталием Ковалем.

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