Эксперт рассказал, что повлияло на решение суда в деле Порошенко: почему ареста не произошло

Печерский суд Киева избрал пятому президенту Украины Петру Порошенко не арест, а личное обязательство, что позволит ему почти полноценно находиться в политике. В этой связи любопытно, что так произошло не просто так и в этом есть чья-то заслуга. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский политический аналитик, блогер Виктор Бобыренко.

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

Политолог отмечает, первая версия – президент Зеленский мог понять, что нельзя раздражать часть пассионариев страны, а нужно объединиться перед возможной агрессией со стороны России. Поэтому дал команду суду – "не нагнетать". Вторая версия – Офис президента был настроен радикально расправиться с Порошенко, но все же на Банковой нашлись люди, которые предложили президенту не нагнетать сейчас, просто обождать, дождаться, пока Путин отступит, "закрутить Пороху гайки позже".

"Третья версия – судью вызвали на коврик к Татарову и Ермаку и мучили, чтобы закрывал Пороха. Но судья взвесил риски и решил, что безопаснее будет сделает "я в домике" и Петра Алексеевича не донимать. А это нехороший прецедент для "зеленых". Есть и четвертая версия – приехал Госсекретарь США Блинкен и накрутил всем в Офисе ухи, чтобы не занимались ерундой, а провели лучше нормальный конкурс в САП. Лично я склоняюсь к третьей или четвертой версиям. А первую считаю нереальной", – отметил Виктор Бобыренко.

Читайте также на портале "Комментарии" — суд обязал Петра Порошенко сдать паспорта для выезда за границу, но от идеи взятия под стражу отказался. Сам Порошенко назвал это решение несправедливым и пообещал его обжаловать, поскольку оно препятствует ему заниматься политической деятельностью.

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