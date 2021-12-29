Эксперт: Подоляк и Ко снова немного промазали, «сажать» пятого, вероятно, теперь не будут

Свежая социология от Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова подтверждает тренды: рейтинг президента Зеленского хоть и держится, он по-прежнему в лидерах, но поддержка сползает вниз. Ситуация не та, чтобы говорить, что рейтинг обвалился, но все же не очень растет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook на свежие результат соцопроса высказал политический эксперт Валерий Клочок.

Офис президента. Фото: Слово и дело

Эксперт отмечает, потенциальные кандидаты дряблые и неинтересные. Впрочем, по сравнению с ноябрем 2021 года на статистически значимом уровне выросла электоральная поддержка бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумков (с 5,5% до 7% среди всех опрошенных), а также лидера партии "Наши" Евгения Мураева (с 4% до 5%), уровень электоральной поддержки других кандидатов в первом туре на статистически значимом уровне не поменялся.

"Но самый интересный тренд второй пары. Вновь у Зеленского выигрывает только Разумков – 44% против 56%. Проблема в том, как туда попасть. Поэтому на Банковой и "гоняются" за Порошенко, чтобы там не было Разумкова. Хотя и с Порошенко у Зеленского 50 на 50 во втором туре. Похоже, Подоляк и Ко снова немного промазали, "сажать" пятого, вероятно, теперь не будут", – высказался Клочок.

Своим мнением также поделился бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он написал у себя в Facebook, опубликованные сегодня общие соцопросы Центра Разумкова и Деминицитив – лишь подтвердили философский тезис, что любовь живет три года и, если над отношениями не работать, то любовь угасает.

"Три года бедлама, хамства и провалам – и от рейтинга Зеленского ничего не осталось. А еще три тяжелых месяца зимы впереди. И уже нет ни газа, ни угля, ни денег. Во второй тур выходят Порошенко и Зеленский, как безусловные фавориты, а дальше Зеленский проигрывает, потому что приговор подписал он сам себе, набрав в команду коррупционеров, предателей и обманув людей. 45% назвали Зеленского величайшим разочарованием года. Самое смешное событие года – пресс-конференция Зеленского. Раздаются печальные фанфары…", — прокомментировал Омелян.



Читайте также на портале "Комментарии" – в первом туре Зеленский непобедим, а во втором может проиграть двоим – вышел свежий рейтинг.

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