Эксперт: Подоляк и Ко снова немного промазали, «сажать» пятого, вероятно, теперь не будут

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Кравцев Сергей
Свежая социология от Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова подтверждает тренды: рейтинг президента Зеленского хоть и держится, он по-прежнему в лидерах, но поддержка сползает вниз. Ситуация не та, чтобы говорить, что рейтинг обвалился, но все же не очень растет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook на свежие результат соцопроса высказал политический эксперт Валерий Клочок.
Офис президента. Фото: Слово и дело
Эксперт отмечает, потенциальные кандидаты дряблые и неинтересные. Впрочем, по сравнению с ноябрем 2021 года на статистически значимом уровне выросла электоральная поддержка бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумков (с 5,5% до 7% среди всех опрошенных), а также лидера партии "Наши" Евгения Мураева (с 4% до 5%), уровень электоральной поддержки других кандидатов в первом туре на статистически значимом уровне не поменялся.
Своим мнением также поделился бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он написал у себя в Facebook, опубликованные сегодня общие соцопросы Центра Разумкова и Деминицитив – лишь подтвердили философский тезис, что любовь живет три года и, если над отношениями не работать, то любовь угасает.
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