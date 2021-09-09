Эксперт о визите сенаторов из Франции и о давлении на СМИ: страусиная политика власти - это очень наивно



















В партии "Слуга народа" считают, что нет никакой проблемы с атакой власти на свободу слова в Украине. Свою позицию по поводу этой ситуации высказывает эксперт Дмитрий Марунич, пишет "Корреспондент."

Встреча французских сенаторов с журналистами (фото из открытых источников)

Визит сенаторов из Франции и провалы народных депутатов, как это повлияет на имидж власти.

"Провалить на Комитете ВР по свободе слова проект с осуждением санкций против СМИ именно тогда, когда в стране с визитом французские сенаторы, — это надо постараться. На самом деле, ситуация глубже, чем просто совпадение. Это яркий пример того, что" слуги "свели инфантилизм в политический принцип. Очень глупо и наивно надеяться на такую политику. "Если не вижу проблемы — ее не существует", — убежден специалист.

Эксперт считает, что гости из Франции специально приехали в Украину, чтобы узнать о ситуации со свободой слова в Украине. Он заявил, что в Европе и США недовольны такой политикой страны.

"Сенаторы из Франции специально приехали, чтобы изучить ситуацию со свободой слова. Натали Гуле и Жоэль Геррио встретились с журналистами " Первого Независимого " , посетили Виктора Медведчука, пообщались с депутатами от оппозиции. Оппозиция радуется." Слуги "делают вид, что ничего не произошло. А как на самом деле? А на самом деле все эти неприятные темы — внесудебный запрет СМИ, домашний арест для Медведчука, санкции против оппозиции и т.д. — все активнее звучат в Европе. И в США тоже — как мы видели на примере Мониторинговой миссии ООН и, особенно, письма президента Freedom House. А на самом деле тема атаки власти на СМИ теперь зазвучит и в ПАСЕ, потому что сенатор Натали Гуле предложила создать международную комиссию, которая вынесет вердикт о том, как душат свободу слова в Украине ", — пишет Дмитрий Марунич.

Эксперт убежден, что власть на комитете, говорит, что нет никакой проблемы. Ситуацию это не спасет, потому что на самом деле проблема есть и она — серьезный кирпичик в построение имиджа Зеленского и его политсилы. В качестве примера он привел историю о диктаторе Альфредо Стресснере.

"В связи с этим хочу коротко рассказать поучительную историю. Был в Парагвае такой диктатор Альфредо Стресснере. Причем долго так был — 35 лет правил. Был большим другом США, потому что подавал себя как главный форпост против распространения коммунизма в Латинской Америке. Причем вел себя очень борзо — и геноцид индейцев гуарани организовал, и убивал несогласных, и держал оппозиционеров за решеткой без суда и следствия, и наркотиками торговал, и что только не творил. Между тем СМИ год за годом разоблачали настоящее лицо Стресснере — и как его сообщники убили американского журналиста, и как при нем убивали несогласных, и как держали оппозиционеров за решеткой без суда и следствия, и о тотальной коррупции, и другие "прелести". А потом, в 80-е ситуация изменилась, воевать против коммунизма было уже не нужно. И крах режима Стресснере начался с того, что вчерашние друзья США официально записали его в список диктаторских режимов, а президент Рейган публично назвал диктатором. Парагвайский режим даже пошел на какую-то либерализацию, и только уже поздно ", — пишет специалист.

Дмитрий Марунич убежден, что не стоит бросать шапки вверх и строить розовые иллюзии. Но власти не надо делать вид, что ничего не произошло, — это очень наивно. В Европе и США все громче говорят об украинской власти, как о режиме, который душит СМИ, воюет с журналистами, держит под арестом своего главного политического оппонента. А значит, будет и расплата за все эти деяния.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что представитель Сената Франции Натали Гуле встретилась с Медведчуком.





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