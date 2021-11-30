Эксперт на пальцах разложил, почему с сегодняшнего дня монобольшинства больше не существует

После сегодняшнего выхода из фракции "Слуга народа" депутата-мажоритарщика Романа Сохи можно констатировать, что в парламенте создано новое олигархическое большинство, где "Слуга народа" объединились с группами "Доверие" и "За Будущее", которые связывают с Игорем Коломойским. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Виктор Таран.

Слуга народа. Фото из открытых источников

"На одном из недавних эфиров, во время обсуждения новой депутатской группы имени Разумкова, подискутировал с одним "положительных блогеров им. Лещенко-Подоляка". Последний доказывал мне, что монобольшинство крепкое как никогда, а "Разумков энд К" — ничего не значит. Просто недоразумение. На что ему резонно замечал, что по факту монобольшинства уже нет. Потому что фракция СН без группы Разумкова насчитывает только 223 депутата. Поэтому по факту мы имеем в парламенте новое олигархическое большинство, где СН объединились с "Доверием" и "За Будущее", — отметил политолог.

Виктор Таран отмечает, подтверждением нового образования станут три индикатора: как будет голосовать МФО Разумкова за ключевые для власти законопроекты: 5600 и бюджет на 2022 год. Поддержит ли МФО отчет по ВСК вагнеровцам? Начнут ли мажоритарщики Разумкова выходить из фракции "Слуга народа"? Так вот, сегодня после выхода из фракции Сохи и голосования по ВСК – два индикатора сработало.

Эксперт отмечает, далее одна математика. В настоящее время фракция "Слуга народа" насчитывает 242 депутата из которых 19 смотрят в сторону Разумкова, из которых 6 мажоритарщиков. Эти 6 по команде "гоп" в любой момент уйдут из фракции и им ничего не будет. Несмотря на истерику Арахамии, императивный мандат на мажоритарщиков не распространяется. Остается 236, из которых 13 ориентированы на экс-спикера. Теперь противникам Зеленского остается найти 11 мажоритарщиков, которые покинут фракцию и все – монобольшинство развалилось.

"А на фоне войн, которые начались между Банковой и ключевыми игроками страны, думаю, не будет большой проблемой таких мажоритарщиков найти. И тогда нас ждут досрочные выборы в парламент. Сценарий, которого Банковая на фоне падения рейтингов партии "Слуга народа" боится, как огня. Не знаю, как насчет путча, а вот этот сценарий с каждым днем становится все более реальным. И последствия его реализации для Зеленского будут аналогичными. Утрата власти, должности, неприкосновенности", – отметил Таран.

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