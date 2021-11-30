Эксперт на пальцах разложил, почему с сегодняшнего дня монобольшинства больше не существует

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Кравцев Сергей
После сегодняшнего выхода из фракции "Слуга народа" депутата-мажоритарщика Романа Сохи можно констатировать, что в парламенте создано новое олигархическое большинство, где "Слуга народа" объединились с группами "Доверие" и "За Будущее", которые связывают с Игорем Коломойским. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Виктор Таран.
Слуга народа. Фото из открытых источников
Виктор Таран отмечает, подтверждением нового образования станут три индикатора: как будет голосовать МФО Разумкова за ключевые для власти законопроекты: 5600 и бюджет на 2022 год. Поддержит ли МФО отчет по ВСК вагнеровцам? Начнут ли мажоритарщики Разумкова выходить из фракции "Слуга народа"? Так вот, сегодня после выхода из фракции Сохи и голосования по ВСК – два индикатора сработало.
Эксперт отмечает, далее одна математика. В настоящее время фракция "Слуга народа" насчитывает 242 депутата из которых 19 смотрят в сторону Разумкова, из которых 6 мажоритарщиков. Эти 6 по команде "гоп" в любой момент уйдут из фракции и им ничего не будет. Несмотря на истерику Арахамии, императивный мандат на мажоритарщиков не распространяется. Остается 236, из которых 13 ориентированы на экс-спикера. Теперь противникам Зеленского остается найти 11 мажоритарщиков, которые покинут фракцию и все – монобольшинство развалилось.
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