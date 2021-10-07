Эксперт: монобольшинства в парламенте больше нет

BTC/USD
53962.93
ETH/USD
3545.39
LTC/USD
181.82
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
После голосования за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова вскрылся один факт – в парламенте больше нет монобольшинства с минимальными 226 голосами. Но зато есть новая коалиция, которая еще больше укрепила моновласть Офиса президента. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал украинский политолог, историк Виктор Таран.
Дмитрий Разумков Фото: из открытых источников
Политолог заявил, по отставке Дмитрия Разумкова есть три ключевых вывода. Первый вывод – монобольшинства, которым так гордилась власть, больше нет. Нет 226 голосов. Есть лишь 215 штыков. Второй вывод – в парламенте окончательно создана новая коалиция "Слуги народа", группы "За Будущее", "Доверие" и фракция "Батькивщина".
Он добавил, парламент окончательно потерял субъектность, превратившись в дополнение к Банковой, несмотря на то, что Украина – парламентско-президентская республика.
Читайте также на портале "Комментарии" — у экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова уже нет уверенности, что "слуги народа" не лишат его депутатского мандата, говорит, в нашей стране сегодня многое происходит не по закону.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости