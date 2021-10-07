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Эксперт: монобольшинства в парламенте больше нет

Отставку Разумкова поддержало лишь 215 нардепов со "Слуги народа"

сегодня, 13:03
Автор:

Кравцев Сергей

После голосования за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова вскрылся один факт – в парламенте больше нет монобольшинства с минимальными 226 голосами. Но зато есть новая коалиция, которая еще больше укрепила моновласть Офиса президента. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал украинский политолог, историк Виктор Таран.

Эксперт: монобольшинства в парламенте больше нет

Дмитрий Разумков Фото: из открытых источников

Политолог заявил, по отставке Дмитрия Разумкова есть три ключевых вывода. Первый вывод – монобольшинства, которым так гордилась власть, больше нет. Нет 226 голосов. Есть лишь 215 штыков. Второй вывод – в парламенте окончательно создана новая коалиция "Слуги народа", группы "За Будущее", "Доверие" и фракция "Батькивщина".

"Интересно, что они получат за свою поддержку? Относительно группы "Справедливость" в "Голосе", то для окончательного заключения надо наблюдать за их дальнейшими голосованиями", – прокомментировал Виктор Таран.

Он добавил, парламент окончательно потерял субъектность, превратившись в дополнение к Банковой, несмотря на то, что Украина – парламентско-президентская республика.

"Потеря субъектности парламента превращает нас в авторитарную страну. Такой себе Шапитолий во главе которого формально стоит слуга олигархов Зеленский. За спиной которого Ермак с олигархами", – отметил Виктор Таран.

Читайте также на портале "Комментарии" — у экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова уже нет уверенности, что "слуги народа" не лишат его депутатского мандата, говорит, в нашей стране сегодня многое происходит не по закону.



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Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158660380506859
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