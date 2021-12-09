Эксперт: Коломойский решил обезопасить себя от возможности быть объявленным олигархом

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Кравцев Сергей
Вчера Нацсовет по теле и радиовещанию сообщил новость о том, что бизнесмен Игорь Коломойский, как бенефециарный владелец канала "1+1", вышел из состава наблюдательного совета СМИ. Надо ожидать, что скоро он перепишет канал на кого-то со свих близких, чтобы обезопасить себя от возможности быть объявленным олигархом. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политический эксперт Виктор Бобыренко.
Игорь Коломойский. Фото: журнал Фокус
Эксперт отмечает, по другой позиции – наличие собственных депутатов – нет доказательной базы. Чтобы доказать, что Дубинский – это верный человек Коломойского – нужно признание самого Дубинского.
Он добавляет, и вот теперь стоит новая задача – где же взять еще одного такого "своего в доску пацана"? Многие сейчас говорят об экс-спикере Верховной Рады Дмитрии Разумкове, как о потенциальном претенденте на президентский пост. Виктор Бобыренко считает, что на счет Разумкова есть некоторые сомнения, относительно того, справится ли он?
Читайте также на портале "Комментарии" — Игорь Коломойский попрощался со своим детищем. Известный бизнесмен больше не входит в состав набсовета канала "1+1".
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