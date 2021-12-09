Эксперт: Коломойский решил обезопасить себя от возможности быть объявленным олигархом

Вчера Нацсовет по теле и радиовещанию сообщил новость о том, что бизнесмен Игорь Коломойский, как бенефециарный владелец канала "1+1", вышел из состава наблюдательного совета СМИ. Надо ожидать, что скоро он перепишет канал на кого-то со свих близких, чтобы обезопасить себя от возможности быть объявленным олигархом. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политический эксперт Виктор Бобыренко.

Игорь Коломойский. Фото: журнал Фокус

Эксперт отмечает, по другой позиции – наличие собственных депутатов – нет доказательной базы. Чтобы доказать, что Дубинский – это верный человек Коломойского – нужно признание самого Дубинского.

"Вся эта затея – закон об олигархах законодательной основы не имеет. Можно только попортить репутацию людям. Хотя здесь неизвестно. Ибо если Зе! говорит, что вы нечестный человек – может все наоборот? Кстати, недавно на "плюсах" вышел сюжет, где какая-то мольфарка напомнила, что Зеленский не досидит до конца срока. Ну, я, например, сомневаюсь в этом предсказании. Но то, что "плюсы" выдали такой сюжет может свидетельствовать, что у олигархов уже есть консенсус: кто может заменить Зеленского. Кукловодам требуется новый Буратин", – отметил Виктор Бобыренко.

Он добавляет, и вот теперь стоит новая задача – где же взять еще одного такого "своего в доску пацана"? Многие сейчас говорят об экс-спикере Верховной Рады Дмитрии Разумкове, как о потенциальном претенденте на президентский пост. Виктор Бобыренко считает, что на счет Разумкова есть некоторые сомнения, относительно того, справится ли он?

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