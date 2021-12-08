Коломойский попрощался с 1+1

Похоже, что теперь никто не сможет упрекнуть канал "1+1" в том, что он работает сугубо на Игоря Коломойского. Бенефциарный собственник канала "1+1" Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета канала СМИ. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на "Детектор медиа".

Игорь Коломойский. Фото: журнал Фокус

В сообщении говорится, что сегодня Нацсовет по вопросам теле и радиовещания переоформил 5 лицензий ООО "ТРК "Студия 1+1". Главные изменения касались того, что бизнесмен Игорь Коломойский перестал фигурировать среди владельцев "плюсов".

Издание отмечает, в пресс-службе "1+1" рассказали, что решение о выходе из набсовета Игорь Коломойский принял еще в мае 2021 года, когда и написал соответствующее заявление. В сентябре на собрании участников и было одобрено заявление бизнесмена. Дальше все прошло по процедуре к логическому решению Нацсовета по вопросам теле и радиовещания.

В СМИ также напомнили, что в начале 2021 года Нацсовет тщательно проверил, нет ли нарушений в том, что часть акций телеканала принадлежит супруге лидера "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука Оксане Марченко. Как оказалось, никаких нарушений не было обнаружено. Компания Bolvik Ventures LTD имеет 24,51% от общего количества акций канала "1+1". Примерно такое же количество акций принадлежало бизнесмену, владельцу ФК "Динамо" Игорю Суркису.

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