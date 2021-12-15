Богдан рассказал, как привел Лещенко к власти

Бывший глава Офиса президента, юрист Андрей Богдан рассказал, как привел к власти бывшего члена наблюдательного совета Укрзализныци Сергея Лещенко. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Андрей Богдан поделился воспоминаниями, как перед выборами в 2019 году привел в штаб "Слуг народа" Сергея Лещенко, назвав тот случай "своим грехом". Тогда он Лещенко представил перед Зеленским как "ухо" некоторых посольств. Его взяли за то, что он мог донести нужное мнение.

Андрей Богдан ( фото из открытых источников)

“Потом после выборов он (Лещенко) обиделся, что мы не взяли его в народные депутаты от “Слуги народа”, – рассказал Богдан.

Бывший глава ОП объяснил, что Сергея Лещенко не взяли, потому что он был уже связан с прошлой властью (он – народный депутат Украины VIII созыва от партии Блок Петра Порошенко). А в 2019 году набирали в пропрезидентскую партию людей по принципу "новые лица" – поэтому Лещенко туда никак не годился.

"Ну, он там что-то обиделся, о нем все забыли... Я вернул его обратно: "Что ты хочешь?" – “УЗ хочу” (ответ Лещенко). – "Ну, так иди на УЗ, борись с коррупцией". Ну и где Сережа Лещенко в информационном пространстве? Что за поезд стрелять себе в ногу? Мазохисты какие!", – возмутился Андрей Богдан.

Напомним, Андрей Богдан вновь займется юридической деятельностью в качестве адвоката. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, опубликовав лицензию на право заниматься адвокатской деятельностью. Также Богдан приглашает всех, кто готов воспользоваться его профессиональными услугами к сотрудничеству, пообещав, что это будет весело. "Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь", — отмечает в сообщении бывший госслужащий.

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