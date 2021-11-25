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СМИ спросили Арахамию о запуске нового информационного телеканала, который будет поддерживать Зеленского

По информации в СМИ, телеканал будет расположен в КВЦ "Парковый"

сегодня, 14:35
Автор:

Станислав Молчанов
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В Сети распространяется информация, согласно которой руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия руководит запуском информационного телеканала. Об этом сообщает издание MIGnews.

СМИ спросили Арахамию о запуске нового информационного телеканала, который будет поддерживать Зеленского

Давид Арахамия. Фото - MIGnews

В связи с этим журналисты спросили нардепа о правдивости данной информации.

В своем журналистском запросе портал  MIGnews попросил Давида Арахамию дать ответ на следующие вопросы: правда ли, что нардеп лично руководит запуском нового информационного телеканала, информационная политика которого будет направлена ​​на поддержку лично Владимира Зеленского и будет расположен в КВЦ "Парковый"?

Также журналисты поинтересовались, правда ли, что такой канал будет построен на базе 8 канала и в какую сумму обойдется его приобретение. В то же время СМИ требует дать ответ на вопрос, было ли это решение — личной инициативой руководителя фракции "Слуга народа", или он получил соответствующую просьбу от президента Зеленского.

В документе Арахамию просят подтвердить или опровергнуть информацию о том, что для запуска телеканала народный избранник лично собирает средства с украинских бизнесменов и что размер их вкладов колеблется от 100 до 300 тысяч долларов. Речь идет и о задекларированных миллионах Арахамии личных средств, планирует ли он непосредственное участие в финансировании работы нового телеканала?

MIGnews также интересуется, действительно ли Арахамии не удалось полностью укомплектовать редакцию телеканала, поскольку его команда пока не может гарантировать финансовую устойчивость нового проекта и не предлагает сотрудникам долгосрочные контракты.

СМИ спросили Арахамию о запуске нового информационного телеканала, который будет поддерживать Зеленского - фото 2


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Источник: https://mignews.com.ua/politics/25058929.html
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