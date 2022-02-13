logo

BTC/USD

42548.84

ETH/USD

2943.03

LTC/USD

127.38

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Е-бабушка и Е-дедушка: зачем на самом деле в ОП хотят вооружить пенсионеров смартфонами
commentss НОВОСТИ Все новости

Е-бабушка и Е-дедушка: зачем на самом деле в ОП хотят вооружить пенсионеров смартфонами

Власть может ввести электронное голосование уже на ближайших выборах в Верховную Раду

сегодня, 14:27
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Учитывая стремительное падение рейтингов в Офисе президента могут делать ставку на электронное голосование через "Дію" уже на ближайших парламентских выборах, которые согласно Конституции должны состояться осенью 2023 года. Соблазн использовать махинации, чтобы обеспечить победу на выборах очень велик. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире политического ток-шоу "Моя Украина" высказал общественный активист, депутат Вадим Акперов.

Е-бабушка и Е-дедушка: зачем на самом деле в ОП хотят вооружить пенсионеров смартфонами

Телефон. Фото: из открытых источников

Депутат отметил, на Банковой прекрасно понимают, какие у них шансы на то, чтобы одержать победу на ближайших выборах в Верховную Раду. Именно поэтому мы слышим от спикеров "Слуги народа" заявления о том, что было бы неплохо возвратить мажоритарную систему на выборах. 

Вадим Акперов считает, что история с якобы государственной программой по обеспечению смартфонами украинцев, которым больше 60 лет, это тоже из этой же оперы.

"Как вы думаете, о чем эта история с е-бабушками и е-дедушками? Это история о том, что власть хочет понять, как это работает, чтобы, возможно, запустить электронное голосование потом на парламентских выборах", – отметил Акперов. 

При этом он не исключил, что власть может обращаться в Конституционный Суд с требованием перенесения выборов в Верховную Раду на более позднюю дату. 

"Парламентские выборы по закону проходят на пятый год полномочий Рады, а пятый год будет в 2023 году, но действующей Верховной Раде на тот время будет фактически 4,2 года", – отметил депутат.

Читайте также на портале "Комментарии" — нардепы тоже готовятся получить смартфоны от президента Зеленского: аналитики общественной сети "ОПОРА" выяснили, в какой фракции больше всего претендентов. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KgqznTBQOHU
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!