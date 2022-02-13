Е-бабушка и Е-дедушка: зачем на самом деле в ОП хотят вооружить пенсионеров смартфонами

Учитывая стремительное падение рейтингов в Офисе президента могут делать ставку на электронное голосование через "Дію" уже на ближайших парламентских выборах, которые согласно Конституции должны состояться осенью 2023 года. Соблазн использовать махинации, чтобы обеспечить победу на выборах очень велик. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире политического ток-шоу "Моя Украина" высказал общественный активист, депутат Вадим Акперов.

Телефон. Фото: из открытых источников

Депутат отметил, на Банковой прекрасно понимают, какие у них шансы на то, чтобы одержать победу на ближайших выборах в Верховную Раду. Именно поэтому мы слышим от спикеров "Слуги народа" заявления о том, что было бы неплохо возвратить мажоритарную систему на выборах.

Вадим Акперов считает, что история с якобы государственной программой по обеспечению смартфонами украинцев, которым больше 60 лет, это тоже из этой же оперы.

"Как вы думаете, о чем эта история с е-бабушками и е-дедушками? Это история о том, что власть хочет понять, как это работает, чтобы, возможно, запустить электронное голосование потом на парламентских выборах", – отметил Акперов.

При этом он не исключил, что власть может обращаться в Конституционный Суд с требованием перенесения выборов в Верховную Раду на более позднюю дату.

"Парламентские выборы по закону проходят на пятый год полномочий Рады, а пятый год будет в 2023 году, но действующей Верховной Раде на тот время будет фактически 4,2 года", – отметил депутат.

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